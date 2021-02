RBC belässt Santander auf 'Outperform'

Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Benjamin Toms

Analysiertes Unternehmen: Santander

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 2,70

Kursziel alt: 2,70

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat Santander nach Zahlen zum Schlussquartal 2020 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2,70 Euro belassen. Dank eines höheren Zinsüberschusses und niedrigerer Abschreibungen, was nur teilweise durch höhere Kosten zunichte gemacht worden sei, liege der bereinigte Vorsteuergewinn der Bank 16 Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Analyst Benjamin Toms in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Angesichts des in Europa zu erwartenden, nur geringen Wachstums in den kommenden Jahren sei die geografisch breite Aufstellung von Santander attraktiv./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2021 / 01:56 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2021 / 02:06 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.