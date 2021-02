Der Platow Brief trifft klare Aussagen zu Einzelwerten. So wie letzte Woche, als man im Platow Brief klar Gewinnmitnahmen anmahnte: VARTA und Steico – Zeit Gewinne mitzunehmen meint der Platow Brief . Heute nun ein aktueller Beitrag aus den Platow Brief über eine Aktie, die bei unseren Lesern auf grosses Interesse stösst:

Den Schwung vieler Transaktionen nahm Mutares aus dem Vj. gleich mal ins neue Jahr mit. Am Freitag (29.1.) schloss die Beteiligungsgesellschaft den Vertrag für den ersten Zukauf in diesem Gj. ab, der mit Ericsson Services Italia einen klangvollen Namen trägt.

Die Römer bauen für die Kunden der Mobilfunkbranche die Netze in Italien aus, bieten Wartungsdienste und erzielten 2020 einen Umsatz von rd. 45 Mio. Euro. Mutares will dabei weiter eng mit dem Telekomausrüster Ericsson zusammenarbeiten und baut auf die klare Marktposition des Zukaufs. Ein erfolgreiches Arbeiten lässt sich jedoch nur an ergebnissteigernden Verkäufen messen: Mit der Veräußerung der 80%-Beteiligung an der Nexive Group (Nr. 2 auf dem italienischen Post- und Paketmarkt) an Poste Italiane fuhr Mutares nach sieben Monaten nicht nur den schnellsten Exit ein. Es wurde auch eine prozentual zweistellige Rendite auf das eingesetzte Kapital verbucht, genau wie beim ebenfalls am Freitag gemeldeten Verkauf von Balcke-Dürr Rothemühle, einem Dienstleister für Wärmetauscher in Kraftwerks- und Industrieanlagen.

Zwar legt das Unternehmen erst am 8.4. die Jahreszahlen vor, aber Dividendenjäger nehmen die Aktie (17,50 Euro; DE000A2NB650) bereits heute ins Depot auf. Die vom Vorstand dauerhaft angekündigte Basisdividende von 1,00 Euro verspricht eine Rendite von 5,7%.

Mutares steht deshalb weiter auf der Kaufliste. Neuer Stopp: 13,80 Euro.

