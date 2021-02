St Helier Jersey / Channel Islands - NICHT ZUR VERSENDUNG INNERHALB DER, IN DIE ODER AN PERSONEN MIT AUFENTHALT ODER WOHNSITZ IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, IHRER TERRITORIEN UND AUSSENGIEBTE, EINEM BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN STAATEN ODER DEM DISTRICT OF COLUMBIA (DIE "VEREINIGTEN STAATEN") ODER AN EINE U.S. PERSON ODER INNERHALB EINER ODER IN EINE ANDERE JURISDIKTION IN DER ES UNRECHTMÄSSIG IST, DIESES DOKUMENT ZU VERSENDEN.

ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LIMITED GIBT DAS ENGÜLTIGE ERGEBNIS DES RÜCKKAUFANGEBOTS BEKANNT

Ad hoc Mitteilung - Jersey, 3. Februar 2021. Atrium European Real Estate Limited (die "Bieterin") gibt hiermit das Ergebnis ihrer Einladung an die Inhaber der im Oktober 2022 fälligen EUR 500.000.000, 3,625 % Teilschuldverschreibungen (ISIN: XS1118586244) (die "Teilschuldverschreibungen"), ihr alle Teilschuldverschreibungen gegen Barzahlung zum Rückkauf anzubieten (das "Angebot"), bekannt.



Das Angebot wurde am 27. Jänner 2021 veröffentlicht und wurde vorbehaltlich der Erfüllung oder des Verzichts auf die New Financing Condition und der sonstigen Bedingungen gemäß dem von der Bieterin erstellten Tender Offer Memorandum vom 27. Jänner 2021 (das "Tender Offer Memorandum") abgegeben. Die in dieser Mitteilung verwendeten, aber nicht definierten Begriffe haben die Bedeutung, die ihnen im Tender Offer Memorandum gegeben wurde.



Die Angebotsfrist für das Angebot endete am 2. Februar 2021 um 17.00 Uhr (MEZ). Mit Angebotsende wurden Teilschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 78,233,000 gültig zum Rückkauf angeboten.



Die Bieterin geht davon aus, dass die New Financing Condition am 5. Februar 2021 erfüllt wird.



Nach Angebotsende gibt die Bieterin hiermit bekannt, dass sie beschlossen hat einen Gesamtnennbetrag von EUR 78,233,000 der gültig zum Rückkauf angebotenen Teilschuldverschreibungen, zum Rückkauf anzunehmen.



Gesamtnennbetrag der im Ausstehender Teilschuldverschreibung ISIN / Ausstehender Erwerbspreis Rahmen des Angebots zum Gesamtnominalbetrag Common Code Gesamtnominalbetrag Rückkauf angenommenen nach dem Settlement Teilschuldverschreibungen EUR 500.000.000 3,625 % XS1118586244