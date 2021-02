Weingarten (ots) - CHG-MERIDIAN ermöglicht erstmals klimaneutrales IT-Leasing



- "carbonZER0" in 27 Ländern für Kunden verfügbar

- Grüne Finanzierungsoption gestaltet Investitionen in IT-Infrastruktur

klimaneutral

- CO2-Kompensationszahlungen fließen in zertifizierte Klimaschutzprojekte



CHG-MERIDIAN bringt mit carbonZER0 erstmals eine "grüne" Finanzierungsoption auf

den Markt, mit der Unternehmen ihre IT-Investitionen klimaneutral gestalten

können - und zwar international. Der neue Service, den der herstellerunabhängige

Technologiemanager in 27 Ländern anbietet, kompensiert die

Kohlenstoff-Emissionen, die bei der Produktion, dem Transport sowie bei der

Nutzungs- und Nachnutzungsphase von IT-Geräten entstehen. Damit ermöglicht

CHG-MERIDIAN seinen Kunden, einen zentralen Bereich ihrer IT-Infrastruktur

nachhaltig auszurichten.









"Umwelt- und klimafreundliches Handeln wird für Unternehmen zunehmend zu einem

wichtigen Wettbewerbsfaktor. Viele unserer Kunden verfolgen ehrgeizige

Nachhaltigkeitsziele und schauen auch bei der IT-Beschaffung auf die

Umweltauswirkungen ihrer Geräte. Hier spielt der Carbon Footprint eine

wesentliche Rolle. Mit carbonZER0 haben wir eine einfache und zugleich

umfassende Lösung geschaffen, die Investitionen in IT-Equipment klimaneutral und

damit nachhaltiger macht", erläutert Oliver Schorer, Mitglied des Vorstands und

Chief Information Officer (CIO) bei CHG-MERIDIAN.



Als klimaneutral gilt ein Produkt, dessen CO2-Ausstoß berechnet und entweder

komplett vermieden wird oder durch eine Zahlung an ein zertifiziertes

Klimaschutzprojekt ausgeglichen wird. Das Prinzip beruht auf dem Effekt, dass

sich Treibhausgase gleichmäßig in der Atmosphäre verteilen - unabhängig vom Ort

ihres Entstehens. Können Emissionen lokal nicht vermieden werden, lassen sie

sich an anderer Stelle durch ein Klimaschutzprojekt ausgleichen, das

nachweislich Treibhausgase einspart.



Mehrkosten liegen im Cent-Bereich



Beim CO2-neutralen Leasing ermittelt CHG-MERIDIAN, gemeinsam mit einem

unabhängigen Partner, die Emissionshöhe für unterschiedliche Geräteklassen wie

PC, Tablet oder Smartphone. Von der Herstellung über den Transport bis zum

Stromverbrauch während der betrieblichen Nutzungs- sowie Nachnutzungsphase wird

der CO2-Ausstoß in Euro umgerechnet und zur Leasingrate addiert. "Die Kosten, um

die IT-Ausstattung klimaneutral zu stellen, liegen für ein Gerät monatlich im

Cent-Bereich. Unsere Kunden können den Service einfach dazu buchen, ohne dass

ihnen Zusatzaufwand entsteht. Sie bekommen von uns alles aus einer Hand - bis Seite 2 ► Seite 1 von 2



