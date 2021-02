PRESSEMITTEILUNG



Biohacks GmbH: Fulminanter Jahresauftakt mit bio-veganer Energy-Drink-Alternative "Hang & Over - Spirit" - Produkt nach wenigen Tagen ausverkauft



Düsseldorf, 3. Februar 2021. Die Biohacks GmbH ("Biohacks", "das Unternehmen"), ein stark wachsender Anbieter von hochwertigen funktionellen Lebensmitteln, verzeichnet eine außergewöhnlich hohe Nachfrage nach der neuen bio-veganen Energy-Drink-Alternative "Hang & Over(R) - Spirit". Das Produkt ist Ende des Jahres 2020 in Filialen der Kaufland-Gruppe, dem Drogeriemarkt Budni sowie im hauseigenen Online-Shop an den Start gegangen. Die erste Charge von 225.000 Dosen war aufgrund außerordentlich hoher Nachfrage bereits nach wenigen Tagen ausverkauft, sodass eine Nachproduktion von 1.500.000 Stück in Auftrag gegeben wurde. Die neuen Dosen sollen zeitnah an die Einzelhandelsfilialen ausgeliefert werden. Zudem plant Biohacks die Anzahl der Verkaufsstellen deutlich auszuweiten. Die Produkte von Biohacks sind bereits unter anderem bei Edeka, Kaufland, dm. Budni und Rewe gelistet.



Das geplante dynamische Wachstum finanziert Biohacks unter anderem mit Unternehmensanleihen. So hat das Unternehmen erst kürzlich die öffentliche Platzierung einer Anleihe (ISIN: DE000A3H20H2) bekannt gegeben. Das Wertpapier hat einen Zinssatz von 3,5 % p.a. bei einer Laufzeit von 1 Jahr.



Jonathan Sehlinger, Gründer von Biohacks:

"Der fulminante Start unserer neuen bio-veganen Energy-Drink-Alternative hat alle Erwartungen übertroffen. Nun werden wir die Mengen deutlich steigern und den Roll-out bei weiteren Einzelhändlern beschleunigen. Zudem stehen wir kurz vor der Expansion ins Ausland. Der hervorragende Vertriebsstart unserer Energy-Drink-Alternative verdeutlicht das hohe Potenzial von innovativen funktionellen Lebensmittelprodukten. Mit unseren Produkten ,Hang & Over - Spirit', ,Hang & Over' und ,Sleep & Well' verfügen über eine breite Produktpalette und vielversprechende Vertriebsplattformen."

Seite 2 ► Seite 1 von 2