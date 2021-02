UBS belässt NOVARTIS AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Novartis von 96 auf 95 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ausblick des Pharmaunternehmens lasse Raum nach oben, schrieb Analystin Laura Sutcliffe in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Margen dürften sich weiterhin verbessern, aber nicht mehr ganz so eindrucksvoll./mf/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2021 / 03:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2021 / 03:25 / GMT





