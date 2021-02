Aves One: Finanzierungsstruktur weiter optimiert Nachrichtenquelle: Aktien Global | 03.02.2021, 10:29 | 41 | 0 | 0 03.02.2021, 10:29 | Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die Aves One AG mit der KfW IPEX-Bank eine neue Finanzierungslinie über 75 Mio. Euro vereinbart, die im Falle von Zukäufen genutzt werden kann. In der Folge bestätigen die Analysten ihr Kursziel und das positive Votum. Nach Darstellung des Unternehmens erhöhen sich damit die Planungssicherheit und die Flexibilität bei der Finanzierung des zukünftigen Wachstums. Angaben zu den Konditionen habe Aves One nicht gemacht. Jedoch schätze das Analystenteam, dass der Zins unterhalb des durchschnittlichen konzernweiten Zinssatzes liege. Ein weiterer Bestandteil der aktuellen Unternehmensmeldung sei die Verbesserung der Finanzierungskonditionen bei bestehenden Krediten. Bei einer auf ein Gesamtvolumen von 155 Mio. Euro bezogenen Zinsersparnis von 0,75 Mio. Euro habe sich der Finanzierungszins um weitere 0,5 Prozent reduziert, so GBC. Die Einsparung der Finanzierungskosten sei bei dem Unternehmen deshalb besonders wichtig, weil die Gesellschaft als Bestandshalter und Vermieter von Logistik Assets über eine umfangreiche Fremdfinanzierung verfüge. Nach Darstellung der Analysten habe das Unternehmen in den vergangenen Berichtsperioden deutliche Verbesserungen der Finanzierungskonditionen erreicht. Dieser Trend dürfe sich im abgelaufenen Geschäftsjahr fortgesetzt haben und solle auch in den kommenden Berichtsperioden weiter rückläufig sein. Nach Vorstandsangaben werde dabei das Ziel eines Nominalzinssatzes unterhalb von 3,0 Prozent angestrebt. Die Analysten bestätigen das Kursziel von 13,50 Euro und erneuern das Rating „Kaufen“. (Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 03.02.2021, 11:30 Uhr) Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/ Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 03.02.2021 um 14:00 Uhr fertiggestellt und am 03.02.2021 um 10:00 Uhr erstmals veröffentlicht. Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/22061.pdf Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Rating: Kauf

Analyst: Cosmin Filker

Kursziel: 13,50 EUR





