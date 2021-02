Globale Bain-Studie zum Konsumverhalten / Corona-Pandemie katapultiert Haushaltsgerätehersteller ins digitale Zeitalter

München/Zürich (ots) -



- Immer mehr Konsumenten sind weltweit bereit, Haushaltsgeräte online zu kaufen

- Schon in den vergangenen fünf Jahren haben die Internetverkäufe im Schnitt um

jährlich 10,5 Prozent zugelegt, während der stationäre Absatz stagnierte

- Wachstum wird in Zukunft überwiegend in digitalen Kanälen stattfinden

- Sechs Erfolgsfaktoren sind entscheidend bei der strategischen



Weltweit wächst der Onlineabsatz von Haushaltsgeräten wie Waschmaschinen,

Kühlschränken oder Geschirrspülern rasant. Dadurch geraten die bisher noch stark

auf Einzelhandelskanäle bauenden Hersteller zunehmend unter Handlungsdruck. Vor

der Corona-Krise hatte bereits rund ein Viertel der Konsumenten Käufe übers

Internet getätigt, künftig tendieren dazu weitere 26 Prozent (Abbildung). Bis

2025 könnten aufgrund des sich wandelnden Kundenverhaltens rund 40 Prozent aller

Geräte rund um den Globus online abgesetzt werden. Direkt über die Webseite

eines Herstellers kauft allerdings bislang noch nicht einmal jeder Zehnte. Dies

sind Ergebnisse der Studie "Covid-19 Catapults White Goods Makers into the

Digital Future" der internationalen Unternehmensberatung Bain & Company.







Michael Staebe, Co-Autor der Studie und Leiter der Praxisgruppe Industriegüter

und -services im deutschsprachigen Raum. "Digitale Verkaufskanäle und zielgenaue

Marketingaktionen sind essenziell, um Marktanteile zu halten beziehungsweise

hinzuzugewinnen." Bereits zwischen 2014 und 2019 nahmen die weltweiten

Onlineverkäufe jährlich um durchschnittlich 10,5 Prozent zu, während der Absatz

im stationären Einzelhandel nahezu unverändert blieb. Und der digitale

Aufwärtstrend hält an. Insbesondere die jüngeren Altersgruppen werden den

E-Commerce-Boom in der Branche in den kommenden Jahren beschleunigen.



Produktdaten besser nutzen



"Angesichts des raschen Wandels hin zu digitalen Kanälen bedarf es seitens der

Haushaltsgerätehersteller einer Kraftanstrengung - und das langfristig", betont

Matthias Niehues, Senior Manager bei Bain und Industrieexperte. Vorreiter bauen

deshalb ihre eigenen Onlineverkaufskanäle aus (Direct-to-Consumer), kooperieren

intensiver mit marktstarken E-Commerce-Plattformen und forcieren die Entwicklung

sowie den Absatz internetfähiger Haushaltsgeräte.



Mittlerweile verfügt die Branche über einen wahren Schatz an Produktdaten. Diese

werden aber bisher nur unzureichend für direkte Kundenkontakte eingesetzt. Laut

Bain-Studie sehen zwar 61 Prozent der weltweit rund 6.000 befragten Konsumenten

die Internetseiten der Gerätehersteller als wichtige oder sehr wichtige Seite 2 ► Seite 1 von 3



