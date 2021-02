DE30 durchbricht 13.900 Punkte

++ Europäische Märkte steigen den dritten Tag in Folge ++ DE30 scheiterte am Widerstand von 13.980 Punkten ++ Siemens hebt Ausblick für Gesamtjahr an ++



Die weltweiten Aktienmärkte legen weiter zu, da die Konjunkturgespräche in den Vereinigten Staaten an Fahrt gewinnen. Die europäischen Indizes stiegen den dritten Tag in Folge, wobei der DE30-Future zu Beginn des europäischen Kassahandels auf bis zu 13.980 Punkte stieg. Später wurden die Gewinne zwar wieder abgebaut, aber die Indizes in Europa notieren weiterhin über den Schlusskursen vom Dienstag.

Quelle: xStation 5

Die starke Aufwärtsbewegung beim DE30, die am Montag und Dienstag stattfand, hat sich heute verlangsamt. Der Index brach während des asiatischen Handels über den Widerstand von 13.880 Punkten aus. Der Anstieg wurde zu Beginn des europäischen Handels an der Widerstandszone oberhalb von 13.980 Punkten gestoppt, da die Bullen nicht in der Lage waren, den Widerstand zu überwinden. Der anschließende Pullback führte zu einem erneuten Test der oben erwähnten 13.880-Punkte-Zone. Da sich der Index wieder über die untere Grenze der kurzfristigen 1:1-Struktur erholte, sieht es so aus, als wäre der Pullback nach den steilen Kursgewinnen des Vortages nur eine kurze Korrektur gewesen, sodass ein weiterer Test der 13.980-Punkte-Zone bevorstehen könnte. Die ADP-Daten um 14:15 Uhr könnten zu einer erhöhten Volatilität führen.



Unternehmensnachrichten

Siemens (SIE.DE) hat die Ergebnisse für das erste Quartal des neuen Geschäftsjahres veröffentlicht. Das Unternehmen meldete einen Umsatzrückgang von 30,7% auf 14,07 Mrd. Euro (Erwartung: 13,49 Mrd. Euro). Der Nettogewinn stieg um 10,5% auf 1,36 Mrd. Euro (Erwartung: 1,01 Mrd. Euro), während der bereinigte Gewinn je Aktie um 12,6% auf 1,68 Euro (Erwartung: 1,19 Euro) stieg. Das Geschäft mit digitalen Industrien war der Haupttreiber für das solide Ergebnis. Der Auftragseingang stieg laut Siemens von 14,36 auf 15,94 Mrd. Euro. Das Unternehmen erhöhte die Prognose für das Geschäftsjahr 2021 (bis 30. September 2021) und erwartet nun ein Umsatzwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Bereich. Der Jahresüberschuss wird bei 5 bis 5,5 Mrd. Euro gesehen.

Einem Bericht von Bloomberg zufolge steht Daimler (DAI.DE) kurz vor der Entscheidung über einen Börsengang seiner Schwerlast-Sparte. Es wird erwartet, dass sich der Aufsichtsrat von Daimler heute trifft, um die Angelegenheit zu besprechen. Der Börsengang könnte in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 stattfinden. Unter Verwendung von Aktienmultiplikatoren für schwere Lkw-Einheiten anderer Automobilunternehmen könnte Daimlers Einheit mit rund 29 Mrd. Euro bewertet werden.

DE30-Mitglieder um 11:09 Uhr. Quelle: Bloomberg



