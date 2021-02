Börsengang im März 2017. Ausgabepreis 16,50 Euro. Lange Zeit dümpelte der Kurs. Doch im letzten Oktober wurde die Aktie wachgeküßt.

Börsengang im März 2017. Ausgabepreis 16,50 Euro. Lange Zeit dümpelte der Kurs. Doch im letzten Oktober wurde die Aktie wachgeküßt. Das Zauberwort heißt E-Mobility. IBU-tec, bislang vor allem als Auftragsentwickler und -fertiger unterwegs, kündigte ein eigenes Batterieprodukt an. CEO Ulrich Weitz spricht von einem „Meilenstein in unserer Unternehmensentwicklung“. Dabei dreht es sich um innovative thermisch bearbeitete Pulverwerkstoffe für sogenannte LFP-Batteriezellen. „Künftig decken wir einen größeren Bereich der Wertschöpfungskette ab und können von den Potentialen der Elektromobilität“ profitieren, erläutert Unternehmenslenker Weitz. Das „Wundermaterial“ soll Batterien zu einer höheren Reichweite verhelfen bei gleichzeitig niedrigeren Kosten. Auch der Elektroautopionier Tesla beispielsweise soll sich für solche Technologien interessieren. Der Marktstart des neuen Produkts ist für den Herbst vorgesehen. Vor diesem Hintergrund gibt der CEO und Hauptaktionär eine neue Langfristprognose heraus. Weitz stellt für die kommenden Jahre ein Wachstum von durchschnittlich 20 bis 25% p.a. in Aussicht. Im Geschäftsjahr 2025 sollen die Erlöse zwischen 80 und mehr als 100 Millionen Euro landen. Die Ebitda-Marge wird mit mehr als 20% erwartet. Im Kernsegment Batteriematerialien rechnen die Thüringer sogar mit mehr als einer Verzehnfachung ihrer Erlöse. So sollen bis 2025 rund 25 bis 30% der Konzernerlöse in diesem Geschäftsfeld erzielt werden. Für das neue Produkt hat IBU-tec bereits den Batteriehersteller Varta als Kunden gewonnen. Im Vergleich zu den angekündigten strahlenden Zukunftsperspektiven fallen die Resultate im Seuchenjahr 2020 ernüchternd aus. Das Unternehmen prognostiziert einen Umsatzrückgang von bis zu 30%, aber die Ebitda-Marge soll immerhin zweistellig ausfallen. 2019 gingen 47 Millionen durch die Bücher, das Ebitda 7,1 Millionen. Schon im neuen Jahr (2021) möchte Vorstandschef Weitz in den Wachstumsmodus schalten. Die Erlöse sollen auf 37 bis 39 Millionen klettern, die Ebitda-Marge zwischen 17 und 19% erreichen. An der Börse wiegt IBU-tec 156 Millionen. Da ist schon viel E-Mobility-Phantasie eingepreist. Fazit: Spannende Wachstumsstory. Allerdings ist die Aktie aktuell sehr hoch bewertet. Zum Einstieg würden wir eine kräftige Korrektur abwarten.