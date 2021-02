Columbia Threadneedle: Womöglich mehr Insolvenzen in Großbritannien als nach der Finanzkrise

„Denn die Banken haben inzwischen mehr Kapital und können es sich leisten, notleidende Kredite fällig zu stellen“, begründet Richard Colwell, Leiter britische Aktie und Portfoliomanager des Threadneedle (Lux) UK Equity Income, diese Einschätzung. Die Arbeitslosenzahlen könnten auf ein ähnliches Niveau wie in den 1980ern steigen, als drei Millionen Menschen keine Arbeit hatten. „Bis Ende 2021 dürften dann die Investitionen wieder zunehmen, und Unternehmen sollten wieder auf die Beine kommen.“

Denn die Klarheit bezüglich des Brexits und die Fortschritte in der Impfstoffentwicklung dürften dazu führen, dass sich die zweistelligen Abschläge, zu denen britische Aktien aktuell gehandelt werden, allmählich verringern. Colwell: „Dann könnte der britische Aktienmarkt 2021 und zu Jahresbeginn 2022 äußerst interessant sein.“ Selbst hochwertige britische Wachstumsunternehmen wie Unilever seien aktuell deutlich billiger als ihre internationalen Konkurrenten. „Sicher, Großbritannien steht in der Gunst der Anleger unverändert weit unten, aber drei Viertel der britischen Unternehmen erwirtschaften ihre Gewinne im Ausland, der Markt dürfte also vom weltweiten BIP Auftrieb erhalten.“