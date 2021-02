GuardKnox bestellt mit Dr. Knut Sauer neuen Geschäftsführer / Sauer sieht in Plattformen für neue elektrisch-elektronische Architekturen (E/E) große Chancen für die Autoindustrie (FOTO)

Stuttgart (ots) - GuardKnox (https://www.guardknox.com/de) , der führende

Cybertech-Anbieter von Hard- und Softwarelösungen für Fahrzeuge von heute und

morgen sowie für Cybersicherheit, hat mit sofortiger Wirkung Dr. Knut Sauer zum

Geschäftsführer der GuardKnox Cyber Technologies EU GmbH bestellt. Sauer wird

speziell das Europa- und Asien-Geschäft des israelischen Cybertech-Unternehmens

verantworten und zusammen mit seinem Team weiter ausbauen. Aus der Cybertech

Tier heraus, die die Brücke zwischen den klassischen Lieferantenebenen (Tier-1

bis Tier-4) der Autoindustrie schlägt, wird GuardKnox bei der Transformation hin

zu vernetzten und autonomen Fahrzeugen helfen.



Sauer verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Ingenieurwesen sowie im Aufbau

und der Entwicklung von Unternehmen. Als Mitgründer und CTO von Arrivo

verantwortete er in Kalifornien unter anderem die Technologieentwicklung eines

Hyperloop-Transportsystems. Bei Siemens Mobility leitete er als Global VP und

Cheftechnologe zahlreiche Projekte rund um die Mobilität von morgen sowie

vernetzte Verkehrslösungen. Zuletzt war er als CTO & Global VP Travel,

Transport, Energy and Automotive für das US-amerikanische

IT-Beratungsunternehmen DXC Technology im Silicon Valley tätig.





Gute Wachstumschancen der Cybertech Tier"Die Automobilindustrie ist derzeit stark von transformativen Kräften geprägt",erklärt Dr. Knut Sauer. "Verantwortlich dafür sind insbesondere die MegatrendsDigitalisierung, Elektrifizierung, autonomes Fahren, aber auch komplett neueGeschäftsmodelle."Sauer sieht für GuardKnox im Umfeld der sogenannten Cybertech Tier (CybertechLieferantenebene) gute Wachstumschancen. Dieser neue Lieferantentypus, derderzeit parallel zur klassischen Zulieferpyramide der Automobilindustrieentsteht, hilft Herstellern und Zulieferern dabei, den technologischen Umbruchschneller zu meistern, der sich insbesondere in einer radikal neuenE/E-Architektur manifestiert."In dieser neuen Architektur müssen Security-by-Design und Over-the-Air-Updatesfest verankert sein. Software und Hardware müssen dazu stärker voneinanderabstrahiert und der Entwicklungsaufwand viel mehr auf die Software konzentriertwerden", erklärt Sauer. "Die gute Nachricht ist, dass die Autohersteller und dieZulieferer mittlerweile erkannt haben, dass sie vor einem Paradigmenwechselstehen, von dem bislang insbesondere Tesla und die großen Tech-Konzerneprofitierten."Von Connected Cars profitieren alleWie immer bei disruptiven Entwicklungen, gibt es in einer Industrie auch starkeKräfte der Beharrung. So wurde zuletzt von Continental-AufsichtsratschefWolfgang Reitzle und Bosch-Geschäftsführer Harald Kröger im NachrichtenmagazinDer Spiegel (Ausgabe 2/2021) die Tendenz der deutschen Autohersteller zu teurensowie zeitraubenden Alleingängen kritisiert.Sauer fügt hinzu: "Um es klar zu sagen: Je mehr Hersteller-spezifischeBetriebssysteme aus dem Boden schießen, desto schwieriger wird es für jedenZulieferer, da die Zusammenhänge komplexer werden. In einer digitalen Wirtschaftwird jedoch immer die Plattform mit den meisten Nutzern dominieren, daNetzwerkeffekte entstehen. Angesichts sinkender Profite aus dem klassischenAutogeschäft wird das wirtschaftliche Potenzial der Vernetzung und die Adaptionbestehender Geschäftsmodelle entscheidend für den künftigen Erfolg einesAutoherstellers sein. Beim darunterliegenden Betriebssystem rate ich zurStandardisierung, denn von Connected Cars profitierten am Ende alle:Autohersteller, Zulieferer, Serviceanbieter - aber auch Versicherungen,Tech-Unternehmen und Infrastrukturanbieter!"