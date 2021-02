---------------------------------------------------------------------------

blueplanet Investments AG prüft die Emission einer Grünen Wandelanleihe zur Finanzierung von Projekten im Bereich Wasserhygiene



* Auf- und Ausbau des Bereichs "blueplanet water"



* Finanzierung von mobilen Wasseraufbereitungsanlagen zur Entkeimung von kontaminiertem Grund-, Ab-, Schmutz-, Regen- und Trinkwasser

* Mittelverwendung unter Berücksichtigung der ICMA Green Bond Principles (GBP)



Frankfurt am Main, 03. Februar 2021- Die blueplanet Investments AG ("blueplanet AG", "blueplanet"), der deutsche Spezialist für sauberes und sicheres Wasser und nachhaltige Hygieneanwendungen, prüft die Emission einer Grünen Wandelanleihe (Green Bond) zur Finanzierung und Umsetzung der Wachstumsstrategie im Bereich mobile Trinkwasserhygiene.

Die blueplanet AG entwickelt und produziert nachhaltige Lösungen in den Bereichen Hygiene "blueplanet hygiene", sauberes und sicheres Trinkwasser "blueplanet water" sowie Verbesserung der Nahrungsmittelindustrie "blueplanet food". Die Unternehmensgruppe hält für diese Geschäftsfelder drei 100 %ige Tochtergesellschaften. blueplanet hat sich der Erhaltung und dem Schutz unseres blauen Planeten verschrieben, in dem sie zum Ziel hat, nachhaltige Technologien für eine geschützte Umwelt sowie sauberes und sicheres Wasser bereitzustellen. Das Unternehmen will mit seinen Produkten zu einer besseren Welt und dem günstigen Zugang zu sauberem Trinkwasser sowie höheren Hygienestandards beitragen.