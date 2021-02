BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat bei einer Erhöhung von Ausbauzielen beim Ökostrom vor Belastungen für Stromkunden gewarnt. Altmaier sagte am Mittwoch in Berlin, die EEG-Umlage dürfe nicht wieder ansteigen, sondern müsse bei einem weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien stärker aus Haushaltsmitteln finanziert werden. Der Ausbau dürfte nicht zu Lasten der EEG-Umlage geschehen. Altmaier äußerte sich dazu bei der Vorstellung eines Monitoring-Berichts zur Energie der Zukunft, der am Mittwoch vom Bundeskabinett beschlossen wurde.

Damit die EEG-Umlage zur Förderung des Ökostroms als wichtiger Bestandteil der Stromrechnung nicht drastisch steigt, hatte sie die Bundesregierung bereits mit milliardenschweren Steuergeldern aus dem Haushalt stabilisiert.