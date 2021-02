supportyourlocals - Ad Alliance und Mediengruppe RTL Deutschland initiieren "click & collect"-Kampagne zur Unterstützung des stationären Handels / Image-Spot und passgenaue Ad-On-Werbemöglichkeiten

Neben dem Imagespot wurde dafür eigens ein Kampagnensymbol entworfen, das überTV, Print und digitale Medien aus dem Portfolio der Ad Alliance beworben wirdund die Botschaft deutlich untermauert. Werbepartner der Ad Alliance, die die"click & collect"-Option für ihr Geschäft anbieten, können dieses Logo für ihreKampagnen bei der Ad Alliance lizenzfrei nutzen.Zusätzlich bietet die Ad Alliance ihren Kunden auch die Verbindung mit der"click & collect"-Kampagne über eine Reihe von Sonderwerbeformen an, sei es imTV, den digitalen Medien, ATV oder Print. Impulsgeber für das Look & Feel derWerbemittel war das Konzept des Mediengruppe RTL-Marketings.Frank Vogel, Chief Sales & Marketing Officer Ad Alliance: "Solidarität ist inder aktuellen Zeit wichtiger denn je und wir sehen es als eine unserer Aufgabenan, stationäre Händler zu unterstützen. Egal ob TV, Print oder Online, wirerreichen mit unserem Ad Alliance-Portfolio über 99 Prozent der Bevölkerung unddas müssen und möchten wir nutzen. Die Botschaft von 'click & collect' ist sowichtig zur Stärkung von Einzelhändlern und Restaurants in dieser schwierigenZeit. Wenn wir diese mit unserem Konzept unterstützen können, ist unser Zielerreicht. Denn nur gemeinsam können wir diese Situation meistern und positiverauf die Zeit nach Corona schauen."Der Image-Spot, der Inhouse vom Marketing der Mediengruppe RTL konzipiert undproduziert wurde, läuft bei den Sendern der Mediengruppe RTL und wird auchonline sowie auf den verschiedenen Social-Media-Kanälen des Medienhauseseingesetzt. Flankierend dazu greifen verschiedene Unternehmen der BertelsmannContent Alliance die Kampagnenidee auf und thematisieren sie in ihren Umfeldern.#GemeinsamgegenCorona #supportyourlocalsZur Ad Alliance:Ad Alliance ist kompetenter Partner von Werbekunden und Mediaagenturen für dieindividuelle Kreation und Orchestrierung crossmedialer Kampagnen und bedientdamit die steigende Nachfrage nach gattungsübergreifenden Vermarktungsangebotenim Markt. Seit 2016 bündelt Ad Alliance die Kompetenzen starker Medienpartner:Mit der Vermarktung des Werbeinventars von IP Deutschland, G+J e|MS, smartclip,SPIEGEL MEDIA, der rtv media group und als Dienstleister für Media Impact bietetAd Alliance ein Qualitätsportfolio aus TV, Print, Online, Mobile, ATV und Audio.Sie steht für Sonderinszenierungen über alle Plattformen, einschließlich NativeAdvertising sowie Performance- und Influencer-Marketing. Neben der inhaltlichenAusgestaltung bietet Ad Alliance technische Lösungen von Programmatic bis hinzur datenbasierten Ausspielung von Werbung. Gemeinsam erreichen die von AdAlliance vermarkteten Plattformen 99 Prozent der deutschen Bevölkerung.Pressekontakt:Laura LeszczenskiKommunikation Ad Alliance, Mediengruppe RTL DeutschlandLaura.Leszczenski@mediengruppe-rtl.de - Tel. 0221 456-74202Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/129273/4828920OTS: Ad Alliance