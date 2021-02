Philippinen werden 67. Land, in dem MAGNEZIX®-Produkte zugelassen sind

Hannover (ots) - Syntellix, der weltweit führende Anbieter von hochinnovativen

magnesiumbasierten Implantaten für die Orthopädie und Unfallchirurgie, hat einen

weiteren wichtigen Meilenstein erreicht. Die philippinische Food and Drug

Administration (FDA) hat der Syntellix AG die Zulassung für die vollständige

MAGNEZIX® CBS Produktpalette erteilt. Damit sind die Philippinen das 67. Land,

in dem Import und Verkauf von MAGNEZIX® Implantaten erlaubt sind. Nach

Erreichung dieses Meilensteins ist Syntellix nun bestrebt, seine

Geschäftsaktivitäten, die in der lokalen Tochtergesellschaft Syntellix

Philippines Inc. gebündelt sind, weiter auszubauen und eine wachsende Zahl von

Medizinprodukten zum Nutzen der philippinischen Patienten, Ärzte,

Gesundheitsdienstleister und Gesellschaft auf dem südostasiatischen Archipel

anzubieten.



Das Land, mit einer stetig wachsenden Einwohnerzahl von bereits jetzt mehr als

105 Millionen - deutlich mehr als etablierte Märkte wie Deutschland,

Großbritannien, Frankreich oder Spanien - erlebt seit Jahren eine stetige

Boomphase mit mehr als 120 Prozent BIP-Wachstum zwischen 2009 und 2019. Das

wirtschaftliche Aufblühen geht mit einer steigenden Nachfrage nach hochmoderner,

effizienter medizinischer Versorgung und erheblichen Anstrengungen zur

Verbesserung des Gesundheitswesens einher. Da sich diese Trends in weiten Teilen

Südostasiens abzeichnen und absehbar stark fortsetzen werden, setzt Syntellix,

mit Singapur als zweitem Hauptsitz, im Rahmen seiner langfristigen Strategie

darauf, sich in der Region zu etablieren. Die Offenheit, Dynamik und

Innovationsfreundlichkeit der ASEAN-Region bieten einen idealen Nährboden für

exponentielles Wachstum und passen daher perfekt zur Vision des Unternehmens,

die tradierte Medizinimplantatindustrie zum Wohle der Patienten rund um den

Globus zu revolutionieren.







eine bessere, sicherere und gleichzeitig kostengünstigere Patientenversorgung.

Nach der Implantierung biodegradieren sie und werden dann im Laufe der Zeit in

Knochengewebe umgewandelt, sodass keine Operationen zur Entfernung der

Implantate mehr notwendig sind. Nach Angaben der WHO ist davon auszugehen, dass

jedes Jahr weltweit hunderte Millionen Patienten von HAIs (Healthcare-Associated

Infections) betroffen sind. Rund 15% der Krankenhausausgaben in Ländern mit

hohem Einkommen sind auf Fehler in der Pflege oder auf die Infektion von

Patienten während eines Krankenhausaufenthalts zurückzuführen. Syntellix-CEO

Prof. Utz Claassen sagt in seinem kürzlich veröffentlichten Ausblick auf das

kommende Jahr, dass Syntellix dieses Problem mit seiner revolutionären

Technologie, die Zweitoperationen vermeidet, angehen wird: "2021 wird das Jahr

sein, um die globale COVID-19-Pandemie zurückzudrängen, aber auch um die ebenso

gefährliche, international verbreitete Endemie multiresistenter Keime zu

bekämpfen".



Mit der jüngsten Zulassung hat Syntellix einen weiteren wichtigen Meilenstein

auf seinem Weg von Pionierarbeit und Innovation zu Vermarktung und Umsetzung

genommen, um sein volles Potenzial als Protagonist des Magnesium-Zeitalters zu

entfalten. Das weltweit führende Marktforschungsunternehmen Frost & Sullivan

hat, gemäß seiner Analyse, kürzlich bestätigt, dass MAGNEZIX®-Implantate zum

Goldstandard für die Behandlung einer wachsenden Anzahl von Indikationen werden.



Über Syntellix:



Die 2018 gegründete Syntellix Philippines Inc. vertreibt die hochinnovativen

MAGNEZIX®-Implantate auf den Philippinen als regionale Tochtergesellschaft der

Syntellix Asia Pte Ltd.



Die Syntellix Asia Pte Ltd. mit Sitz im Singapore Science Park und einer

Produktionsstätte im Tuas Biomedical Park ist eine 100%ige Tochtergesellschaft

der Syntellix AG und zentraler Hub für die Erschließung der ASEAN-Region.



Die Syntellix AG, ein bereits mehrfach ausgezeichneter globaler Pionier in

Biomedizintechnik, Material & Life Science, ist der weltweite Marktführer auf

dem Gebiet bioabsorbierbarer metallischer orthopädischer Implantate. Aktuell

weisen 39 medizinisch-wissenschaftliche Veröffentlichungen Sicherheit,

Wirksamkeit und Zuverlässigkeit der von Syntellix hergestellten

MAGNEZIX®-Implantate nach, welche in zahlreichen klinischen Anwendungen als

"vorteilhaft" oder sogar als "klinisch überlegen" gegenüber herkömmlichen

Titanimplantaten bezeichnet werden.



Pressekontakt:



Pierre Frega

+49 511 27041352

mailto:Presse@syntellix.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/122353/4828949

OTS: Syntellix AG





Körperaffine, magnesiumbasierte MAGNEZIX®-Implantate setzen neue Maßstäbe füreine bessere, sicherere und gleichzeitig kostengünstigere Patientenversorgung.Nach der Implantierung biodegradieren sie und werden dann im Laufe der Zeit inKnochengewebe umgewandelt, sodass keine Operationen zur Entfernung derImplantate mehr notwendig sind. Nach Angaben der WHO ist davon auszugehen, dassjedes Jahr weltweit hunderte Millionen Patienten von HAIs (Healthcare-AssociatedInfections) betroffen sind. Rund 15% der Krankenhausausgaben in Ländern mithohem Einkommen sind auf Fehler in der Pflege oder auf die Infektion vonPatienten während eines Krankenhausaufenthalts zurückzuführen. Syntellix-CEOProf. Utz Claassen sagt in seinem kürzlich veröffentlichten Ausblick auf daskommende Jahr, dass Syntellix dieses Problem mit seiner revolutionärenTechnologie, die Zweitoperationen vermeidet, angehen wird: "2021 wird das Jahrsein, um die globale COVID-19-Pandemie zurückzudrängen, aber auch um die ebensogefährliche, international verbreitete Endemie multiresistenter Keime zubekämpfen".Mit der jüngsten Zulassung hat Syntellix einen weiteren wichtigen Meilensteinauf seinem Weg von Pionierarbeit und Innovation zu Vermarktung und Umsetzunggenommen, um sein volles Potenzial als Protagonist des Magnesium-Zeitalters zuentfalten. Das weltweit führende Marktforschungsunternehmen Frost & Sullivanhat, gemäß seiner Analyse, kürzlich bestätigt, dass MAGNEZIX®-Implantate zumGoldstandard für die Behandlung einer wachsenden Anzahl von Indikationen werden.Über Syntellix:Die 2018 gegründete Syntellix Philippines Inc. vertreibt die hochinnovativenMAGNEZIX®-Implantate auf den Philippinen als regionale Tochtergesellschaft derSyntellix Asia Pte Ltd.Die Syntellix Asia Pte Ltd. mit Sitz im Singapore Science Park und einerProduktionsstätte im Tuas Biomedical Park ist eine 100%ige Tochtergesellschaftder Syntellix AG und zentraler Hub für die Erschließung der ASEAN-Region.Die Syntellix AG, ein bereits mehrfach ausgezeichneter globaler Pionier inBiomedizintechnik, Material & Life Science, ist der weltweite Marktführer aufdem Gebiet bioabsorbierbarer metallischer orthopädischer Implantate. Aktuellweisen 39 medizinisch-wissenschaftliche Veröffentlichungen Sicherheit,Wirksamkeit und Zuverlässigkeit der von Syntellix hergestelltenMAGNEZIX®-Implantate nach, welche in zahlreichen klinischen Anwendungen als"vorteilhaft" oder sogar als "klinisch überlegen" gegenüber herkömmlichenTitanimplantaten bezeichnet werden.Pressekontakt:Pierre Frega+49 511 27041352mailto:Presse@syntellix.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/122353/4828949OTS: Syntellix AG