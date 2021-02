Experten erwarten "Computer mit heute noch unvorstellbarer Leistungsfähigkeit" vor 2030 / Beech IT veröffentlicht Zukunftsreport "IT-Trends der 2020er Jahre"

Venlo/Niederlande (ots) - Noch vor dem Ende dieses Jahrzehnts werden "Computer

mit heute noch unvorstellbarer Leistungsfähigkeit" auf den Markt kommen,

prognostizieren Experten im neuen Report "IT-Trends der 2020er Jahre". Die von

der niederländischen Firma Beech IT in Auftrag gegebene Zukunftsanalyse basiert

auf einer Umfrage unter 100 Fachleuten. 82 Prozent sind demnach fest vom

Erscheinen der neuen Supercomputer noch vor 2030 überzeugt. Die Grundlage

hierfür werden Mikrochips mit Strukturen kleiner als ein Nanometer sein, heißt

es in dem Report. Zum Vergleich: Die derzeit leistungsfähigste Chipgeneration

arbeitet mit 5-Nanometer-Strukturen. "In dieser Dekade gelingt der Durchbruch

bei atomaren Chipstrukturen", fasst Studienleiter Edward Lenssen, CEO von Beech

IT, wesentliche Ergebnisse des Zukunftsreports zusammen.



Mehr als 80 Prozent der Experten erwarten bis 2030 ein "Instant Internet", also

die sofortige Verfügbarkeit "auf Knopfdruck". Die technische Basis für

Übertragungsgeschwindigkeiten jenseits der 10 Gigabit pro Sekunde soll "5G Plus"

bilden. "Worte wie 'Download' und 'Ladezeiten' wird man künftig nicht mehr

kennen, weil alles sofort da ist", sagt Edward Lenssen voraus. Zum Vergleich:

Die derzeitige 5G-Mobilfunkgeneration bringt es auf bis zu 3 Gigabit pro Sekunde

Übertragungsrate.







Internetanschlüsse gar nicht auf Computer, Tablets oder Smartphones entfallen,

sondern auf Alltagsgegenstände wie Haushaltsgeräte oder Kleidungsstücke und

Maschinen. Das "Internet der Dinge" soll 2030 mehr als 80 Prozent des

Datenverkehrs ausmachen, heißt es im Beech-Report. Im gleichen Zeitraum geht

mehr als die Hälfte der Fachleute von exponentiell steigenden Datenmengen aus.

Auslöser der Datenberge sollen Sensoren sein, die laut Report "überall um uns

herum alles messen, hören, sehen, riechen, schmecken und fühlen". "Wir werden in

dieser Dekade den Siegeszug der Sensoren erleben", interpretiert Studienleiter

Edward Lenssen eine Erkenntnis aus der Expertenbefragung, und fügt hinzu: "Die

Herausforderung besteht darin, diese gewaltigen Fortschritte bei der Hardware

und die schier unglaublichen Datenmengen mittels passender Software zu

beherrschen."



Laut Umfrage gehen 98 Prozent (!) der Experten davon aus, dass Software in den

2020ern weiter an Bedeutung gewinnen wird. 85 Prozent erwarten, dass "Big Data",

also die intelligente Auswertung der Datenberge, künftig entscheidend zum Erfolg

von Unternehmen beitragen wird. Über drei Viertel (77 Prozent) sehen die

verstärkte Nutzung von Künstlicher Intelligenz zur Datenanalyse voraus. 55

Prozent erwarten bis 2030 "komplexere Software mit mehr Intelligenz". 76 Prozent

stufen eine "maximale Flexibilität bei der Softwareentwicklung" als

erfolgskritisch ein.



Beech-Chef Edward Lenssen resümiert: "Die Hardware wird in dieser Dekade derart

gewaltige Fortschritte machen, dass es der Softwareentwicklung schwerfallen

wird, hinterherzukommen. Software wird sich in den 2020ern als der Flaschenhals

der Digitalisierung herausstellen. Unternehmen sind also gut beraten, sich heute

schon die Entwicklerkapazitäten zu sichern, die sie für ihre

Wettbewerbsfähigkeit bis 2030 und darüber hinaus benötigen."



Beech IT ( http://www.beech.it ) ist ein europäisches Softwarehaus, das auf die

Entwicklung hochkomplexer Softwaresysteme, anspruchsvoller Websites und

herausragender Apps spezialisiert ist. Zum Kundenkreis gehören namhafte

europäische Konzerne, mittelständische Unternehmen, Startup/Investor-Gespanne,

Agenturen im Kundenauftrag, Systemintegratoren und E-Commerce-Anbieter aus

vielen Branchen.



