Routemaster Capital meldet 101,6-prozentige Steigerung des Bestandes in führenden DeFi-Protokollen und ernennt Snowflake EMEA-Gründer Thibaut Ceyrolle zum Sonderberater für Cloud-Infrastruktur

Olivier Roussy Newton zum Enterpreneur-in-Residence ernannt

Toronto, Ontario - 3. Februar 2021 - Routemaster Capital Inc. (das „Unternehmen“ oder „Routemaster“) (NEO: DEFI) (GR: RMJR), ein auf das dezentrale Finanzwesen spezialisiertes kanadisches Unternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass sein diversifiziertes Portfolio von DeFi-Protokollen seit dem 12. Januar 2021 um 101,6 % gewachsen ist.

Am 12. Januar 2021 gab Routemaster bekannt, dass es Investments in ein diversifiziertes Portfolio von DeFi-Protokollen getätigt hat. Einige der wichtigsten übernommenen Positionen waren u. a. SNX, AAVE, UNI und YFI. Jedes der Protokolle wurde aufgrund seiner aktiven und wachsenden Benutzerbasis, des starken Volumens auf seinen Plattformen, der führenden Investoren und des kontinuierlichen Wachstums des Total Value Locked [gesperrter Gesamtwert] ausgewählt. Die Plattformen sind Marktführer in ihren jeweiligen Anwendungsfällen, einschließlich Kreditaufnahme und -vergabe, dezentralisierte Börsen, Derivate und Vermögensverwaltung. Seit der Investition am 12. Januar ist das Portfolio um 101,6 % im Wert gewachsen, Stand: 31. Januar um 11.54 Uhr MEZ. Ein zusätzlicher Ertrag wurde durch das Staking der verschiedenen Protokolle und das Ausleihen der Vermögenswerte generiert.

Routemaster freut sich außerdem, bekannt zu geben, dass der EMEA-Gründer und VP von Snowflake Inc., Thibaut Ceyrolle, dem Board of Advisors von Routemaster beigetreten ist. Thibaut Ceyrolle verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Skalierung von Unternehmen in der Software- und Cloud-Branche. Er war der erste Mitarbeiter von Snowflake außerhalb der Vereinigten Staaten. Unter Thibauts Führung wuchs Snowflake EMEA von Null auf eine Präsenz in 14 Ländern und mehrere hundert neue Kunden und Mitarbeiter mit einem beispiellosen Wachstum in der Softwarebranche. Snowflake ist einer der erfolgreichsten Börsengänge in der Softwarebranche und der größte Software-Börsengang im vierten Quartal des letzten Jahres. Thibaut wurde von der Sales Confidence Community zur Nummer 1 unter den Vertriebsleitern im Jahr 2020 gewählt.