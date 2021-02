Im Februar läuft beim Heibel-Ticker Börsenbrief eine Onboarding Sonderaktion und ich beantworte alle Fragen neuer Leser. Nachfolgend zeige ich eine Frage zur Portfoliostruktur und Positionsgewichtung des Heibel-Ticker Portfolio:

ANTWORT

In der Übersichtstabelle gibt es eine Spalte „Anteil” und je nach Portfoliobereich die Info „5×3%” für Spekulationen, d.h. es sind 5 unterschiedliche Positionen mit jeweils 3% Portfolioanteil vorgesehen. Bei Wachstum dann 5×7%, also 5 Wachstumspositionen mit je 7% Portfolioanteil, usw. In der Zeile der jeweiligen Position finden Sie dann den aktuellen Portfolioanteil dieser Position. Bei BB Biotech aktuell 8,3%.

RÜCKFRAGE

…gut das habe ich jetzt verstanden, im Wachstum sind jetzt aber 8 Positionen, das liegt wohl aber daran, dass einige zum Verkauf vorgesehen sind? Oder habe ich es nicht richtig verstanden? Nochmal zum Portfolio. Ist es eine Empfehlung wie man seinen Gesamt-Umfang an Geld aufteilen sollte? Oder ist es mehr eine Option, was man mit einem Teil seines Vermögens machen sollte?

ANTWORT

Ja, 8 Positionen haben wir aufgemacht, weil vor einigen Monaten plötzlich viele Aktien so günstig waren. Nun muss ich mich auf 5 fokussieren und entscheiden, welche rausfliegen. Die Eckdaten sind „Ziele”, die ich aber auch gerne mal missachte 😉



Gesamt-Umfang: Ich würde die ersten 10.000€ in einen Index-Fonds stecken, dann würde ich eine Weile in Aktien anlegen. Meine Portfolio-Struktur ist ein Vorschlag, die meiner Risikoneigung entspricht. Wenn Sie ängstlicher sind, nehmen Sie mehr Dividendenaktien, wenn Sie mutig sind, setzen Sie einen größeren Schwerpunkt bei den Spekulationen. Wenn genug Geld (also inkl. Aktienvermögen) vorhanden ist, würde ich immer in eine selbst genutzte Immobilie investieren.