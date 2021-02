Kurzarbeit mit Folgen - Achtung, es drohen Steuernachzahlungen (AUDIO)

Neustadt a. d. W. (ots) - Anmoderationsvorschlag: Seit fast genau einem Jahr

hält die Corona-Pandemie Deutschland in Atem: Viele Geschäfte, Restaurants und

Kinos mussten komplett schließen, viele Betriebe auf Kurzarbeit umstellen. Zwar

hat die Bundesregierung im vergangenen Jahr beim Kurzarbeitergeld nachgebessert,

das heißt, Arbeitnehmer bekommen schneller, leichter und auch etwas mehr

Kurzarbeitergeld. Aber das Ganze ist zunächst befristet bis 31. Dezember 2021

und hat auch einen Nachteil: Es drohen Steuernachzahlungen. Wie Sie die

abmildern können und was es noch zu beachten gibt, weiß Mario Hattwig.



Sprecher: Das Kurzarbeitergeld gehört zu den sogenannten Lohnersatzleistungen

und ist steuerfrei. Wer aber in einem Jahr mehr als 410 Euro Kurzarbeitergeld

bekommt, muss eine Steuererklärung abgeben, so Christina Georgiadis vom

Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V., kurz VLH.





O-Ton 1 (Christina Georgiadis, 15 Sek.): "Der Grund dafür ist, dass der Bezugvon Kurzarbeitergeld dem Progressionsvorbehalt unterliegt. Und je nachdem, obman zu hundert oder zu fünfzig Prozent Kurzarbeitergeld bekommt, kann manentweder mit einer Steuererstattung rechnen oder eben mit Steuernachzahlungen."Sprecher: Denn das Kurzarbeitergeld wird am Ende des Jahres zum normalenEinkommen dazugerechnet.O-Ton 2 (Christina Georgiadis, 7 Sek.): "Dadurch erhöht das ursprünglichsteuerfreie Kurzarbeitergeld den persönlichen Steuersatz, mit dem das restlicheEinkommen versteuert wird."Sprecher: Von Steuernachzahlungen werden wohl vor allem diejenigen betroffensein, die zu fünfzig Prozent in Kurzarbeit waren.O-Ton 3 (Christina Georgiadis, 34 Sek.): "Arbeitnehmer, deren Unternehmenvorübergehend komplett geschlossen wird, fallen folglich zu 100 Prozent aus. Werin so einem Fall Kurzarbeitergeld bekommen hat, kann mit einer Steuererstattungrechnen. Denn - verteilt auf das gesamte Jahr - wurden in den Monaten ohneKurzarbeit zu viel Lohnsteuern einbehalten. Umgekehrt gilt für Arbeitnehmer, diezu 50 Prozent in Kurzarbeit sind: Sie arbeiten das gesamte Jahr über monatlichnur zur Hälfte und müssen in der Regel mit einer Steuernachzahlung rechnen -denn der Arbeitgeber hat im Laufe des Jahres meist zu wenig Lohnsteuern an dasFinanzamt abgeführt."Sprecher: Verhindern kann man die Nachzahlung nicht, aber man kann sieabmildern, wenn man Kosten für Handwerker oder Spenden in der Steuererklärungangibt oder auch hohe Werbungskosten wie Fahrtkosten und die neueHomeoffice-Pauschale. Für Ehepaare und eingetragene Lebenspartnerschaften kannes sinnvoll sein, von der steuerlichen Zusammenveranlagung zur Einzelveranlagungwechseln.O-Ton 4 (Christina Georgiadis, 19 Sek.): "Ob sich das lohnt, sollte einEinkommensteuerexperte, wie zum Beispiel ein Beratungsstellenleiter der VLH,aber im Einzelfall durchrechnen. Unsere bundesweit rund 3.000 Beratungsstellenstehen Ihnen übrigens auch jetzt während der Corona-Krise zur Verfügung. Einfachtelefonisch oder per Mail melden und mit dem Berater besprechen, wie man jetztam besten vorgeht."Abmoderationsvorschlag: Sie und auch alle anderen, die aktuell Hilfe bei derSteuererklärung brauchen, um das Beste rauszuholen, klicken einfach im Netz aufvlh.de.