Abseits der Dauerbaustelle Monsanto sorgt Bayer in der Pharmasparte weiter für gute Neuigkeiten: Nun meldet das DAX-notierte Unternehmen aus Leverkusen eine Medikamenten-Zulassung in China. „Die chinesische Aufsichtsbehörde für Arzneimittel und Medizinprodukte NMPA (National Medical Products Administration) hat Nubeqa (Darolutamid) für die Behandlung von Patienten mit nicht-metastasiertem kastrationsresistenten Prostatakarzinom ...

