Herausforderungen für die Medizintechnik-Branche / Medi-Globe Group CEO Martin Lehner gibt Einblicke, wie man auch in Krisenzeiten die kontinuierliche Versorgung der Patienten weltweit sicherstellt (FOTO)

Rohrdorf/Achenmühle (ots) - Die Medizinproduktindustrie beschäftigt in Europa

über 800.000 Menschen, von denen alleine in Deutschland über 200.000 beschäftigt

sind, viele davon in Forschung und Entwicklung sowie der Produktion. Diese

Branche ist auf funktionierende Lieferketten und entsprechende Schutzausrüstung

in sensiblen Produktionsbereichen angewiesen. Seit einem Jahr hält die

Corona-Pandemie die Welt in Atem, auch das mittelständische

Medizintechnik-Unternehmen Medi-Globe Group, das international tätig ist. Das

Gespräch mit CEO Martin Lehner zeigt Einblicke, wie man auch in Krisenzeiten die

kontinuierliche Versorgung der Patienten weltweit sicherstellt.



Sie haben langjährige Erfahrung im Führen von Firmen. Welche Herausforderungen

hat die SARS-CoV-2 Pandemie an Sie als CEO gestellt?







Sicherstellung der Lieferfähigkeit und des Geschäftsbetriebs. Und natürlich

haben wir dafür gesorgt, dass unsere Liquidität sichergestellt bleibt.



Welche Prioritäten haben Sie sich und dem Management gesetzt, als sich Anfang

2020 abzeichnete, dass die Pandemie die Medizin, die Medizintechnik und damit

auch die Medi-Globe Group stark beanspruchen wird?



Wie gesagt, hatte die Gesundheit unserer Mitarbeiter von Beginn an alleroberste

Priorität. Entsprechend haben wir mit unserem Arbeitsschutz neben einem

Hygienekonzept ein New-Work-Modell entwickelt, das es unseren Mitarbeiten

ermöglicht, bestmöglich im Home-Office zu arbeiten. In unserem Produktionswerk

in Tschechien haben wir frühzeitig freiwillige Tests durchgeführt und konnten so

die Produktion ununterbrochen fortführen. Zweitens haben wir uns die Frage

gestellt, wo die vulnerablen Stellen unserer zentralen Wertschöpfung sind. Was

müssen wir tun, um lieferfähig zu bleiben? Haben wir genügend Liquidität?

Welchen Einfluss haben die ausgefallenen elektiven Eingriffe für unsere

Bedarfsplanung der Produktgruppen? Außerdem haben wir mit unseren Kunden und

Geschäftspartnern in den Märkten mit eigener Vertriebsstruktur als auch unseren

internationalen Distributoren die Lage kontinuierlich jede Woche neu bewertet

und Planungs- sowie Backup-Szenarien für unerwartete Situationen für jeden

Bereich entwickelt.



Bislang haben Sie die Medi-Globe Group sicher durch die Pandemie geführt. Was

hat Sie erfolgreich gemacht?



Wir haben uns bereits Mitte Januar 2020 mit unseren Partnern und unseren Teams

vor Ort eng abgestimmt, um mögliche Engpässe in der Lieferkette zu

identifizieren. Damit konnten wir Lieferausfälle vermeiden. Sehr erfolgreich

arbeitete von Beginn an unser Krisenstab, ein spezialisiertes Führungsteam mit Seite 2 ► Seite 1 von 2



Oberste Priorität hatte der Infektionsschutz unserer Mitarbeiter gefolgt von derSicherstellung der Lieferfähigkeit und des Geschäftsbetriebs. Und natürlichhaben wir dafür gesorgt, dass unsere Liquidität sichergestellt bleibt.Welche Prioritäten haben Sie sich und dem Management gesetzt, als sich Anfang2020 abzeichnete, dass die Pandemie die Medizin, die Medizintechnik und damitauch die Medi-Globe Group stark beanspruchen wird?Wie gesagt, hatte die Gesundheit unserer Mitarbeiter von Beginn an alleroberstePriorität. Entsprechend haben wir mit unserem Arbeitsschutz neben einemHygienekonzept ein New-Work-Modell entwickelt, das es unseren Mitarbeitenermöglicht, bestmöglich im Home-Office zu arbeiten. In unserem Produktionswerkin Tschechien haben wir frühzeitig freiwillige Tests durchgeführt und konnten sodie Produktion ununterbrochen fortführen. Zweitens haben wir uns die Fragegestellt, wo die vulnerablen Stellen unserer zentralen Wertschöpfung sind. Wasmüssen wir tun, um lieferfähig zu bleiben? Haben wir genügend Liquidität?Welchen Einfluss haben die ausgefallenen elektiven Eingriffe für unsereBedarfsplanung der Produktgruppen? Außerdem haben wir mit unseren Kunden undGeschäftspartnern in den Märkten mit eigener Vertriebsstruktur als auch unsereninternationalen Distributoren die Lage kontinuierlich jede Woche neu bewertetund Planungs- sowie Backup-Szenarien für unerwartete Situationen für jedenBereich entwickelt.Bislang haben Sie die Medi-Globe Group sicher durch die Pandemie geführt. Washat Sie erfolgreich gemacht?Wir haben uns bereits Mitte Januar 2020 mit unseren Partnern und unseren Teamsvor Ort eng abgestimmt, um mögliche Engpässe in der Lieferkette zuidentifizieren. Damit konnten wir Lieferausfälle vermeiden. Sehr erfolgreicharbeitete von Beginn an unser Krisenstab, ein spezialisiertes Führungsteam mit