Online-Portal Kom.EMS entwickelt sich zum bundesweiten Standard für kommunales Energiemanagement / Eine Stadt mit 50.000 Einwohnern kann jedes Jahr etwa 150.000 Euro Energiekosten sparen

Erfurt (ots) - Das von den Landesenergieagenturen aus Baden-Württemberg,

Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen entwickelte Online-Portal Kom.EMS

(https://www.komems.de/) ( http://www.komems.de ) kommt in immer mehr

Bundesländern zum Einsatz. Es etabliert sich als bundesweiter Qualitätsstandard

für kommunales Energiemanagement. Mehr als 450 Kommunen aus neun Bundesländern

sind bereits auf dem 2018 gestarteten Portal angemeldet, um die Energiekosten in

ihren Gebäuden zu reduzieren. Neben den vier Ländern der an der Erstellung

beteiligten Energieagenturen profitieren auch Kommunen aus Brandenburg, Hessen,

Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz von dem Online-Angebot.



"In Kom.EMS stecken vier Jahre Arbeit und die Erfahrungen aus rund 200 Kommunen

und Landkreisen. Es ist großartig, dass so viele Bundesländer unser Portal

nutzen, um kommunale Gebäude dauerhaft energetisch zu optimieren", sagt Frank

Kuhlmey von der Thüringer Landesenergieagentur ThEGA im Namen aller am Projekt

beteiligten Energieagenturen. "Mit Kom.EMS können öffentliche Verwaltungen ihren

Energieverbrauch und ihre Kosten nachweislich reduzieren und einen wichtigen

Beitrag für mehr kommunalen Klimaschutz leisten. Bei einem bundesweiten Einsatz

in deutschen Kommunen könnten jährlich eine Million Tonnen CO2 vermieden

werden", so Kuhlmey. Im vergangenen Jahr wurde das Energiemanagement-Portal

gleich doppelt für seinen Innovationscharakter ausgezeichnet: vom

Bundesumweltministerium und dem Bundesverband der Industrie mit dem

Innovationspreis für Klima und Umwelt sowie von der Deutschen

Unternehmensinitiative Energieeffizienz mit dem PERPETUUM Energieeffizienzpreis.









Kommunale Gebäude wie Rathäuser, Schulen oder Sporthallen verbrauchen oft mehr

Energie als nötig. Im Schnitt verursachen sie jährliche Energie- und

Wasserkosten von 10 bis 30 Euro pro Einwohner. Durch das regelmäßige

Kontrollieren von Gebäudetechnik und Verbrauchsdaten sowie dem Ableiten von

Optimierungsmaßnahmen lassen sich 15 Prozent dieser Energiekosten sparen - ohne

selbst in neue Technik oder teure Sanierungen investieren zu müssen. So gibt

eine Mittelstadt mit 50.000 Einwohnern im Schnitt etwa eine Million Euro pro

Jahr für Energie und Wasser aus, von denen jedes Jahr rund 150.000 Euro durch

Energiemanagement mit Kom.EMS eingespart werden könnten.



Trotz dieser Potenziale verfügen viele Kommunen in Deutschland noch nicht über

ein effektives Energiemanagement. Mit Kom.EMS lässt sich das ändern: "Kommunale

Verwaltungen erhalten eine professionelle, praktisch anwendbare und kostenfreie

Hilfestellung, die alle relevanten Verwaltungsebenen und Instrumente einer

Kommune berücksichtigt", erklärt Frank Kuhlmey. Eine interaktive

Schritt-für-Schritt-Anleitung hilft kommunalen Akteuren, ein effektives

Energiemanagement aufzubauen oder zu optimieren. Zu jedem Arbeitsschritt - zum

Beispiel für das Anpassen der Heizung an den tatsächlichen Bedarf oder eine

optimierte Energiebeschaffung - bietet Kom.EMS passende Hilfen wie

Berechnungstools oder Mustervorlagen. Anhand transparenter Kriterien kann das

Energiemanagement zudem jederzeit intern und auf Wunsch auch extern überprüft

werden.



Pressekontakt:



Thüringer Landesenergieagentur ThEGA

Andreas Braun (Pressesprecher)

Telefon: +49 361 5603 219

E-Mail: mailto:andreas.braun@thega.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/152838/4829033

OTS: Thüringer Landesenergieagentur ThEGA





