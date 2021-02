Anlegerverlag Feuer frei bei freenet! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 03.02.2021, 13:32 | 35 | 0 | 0 03.02.2021, 13:32 | Foto: www.anlegerverlag.de Den heutigen Handelstag beginnt freenet mit einem kräftigen Anstieg. So schießt die Aktie um rund sieben Prozent nach vorne. Damit verteuert sich das Papier auf nun 18,69 EUR. Reißen die Bullen nun alles an sich oder ist in den nächsten Tagen Vorsicht geboten? Download-Tipp: Pünktlich zum anstehenden Jahreswechsel möchten wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger die Aktien mit den größten Gewinnchancen für 2021 präsentieren. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie hier kostenlos abrufen. Dieser Kursschub lässt die Bullen regelrecht vor Freude tanzen. Dieses Plus beschert der Aktie nämlich einen neues Top. Immerhin überspringt der Wert sein Monatshoch. Dieser Wendepunkt wurde bis dato bei 17,90 EUR ausgelotet. Für die Bullen heißt es nun also Daumen drücken. Bullish eingestellte Anleger können dem Ausbruch vorgreifen, um die Gewinnmarge zu erhöhen, oder sicherheitshalber auf den endgültigen Startschuss warten. Immerhin gibt es die Puts heute durch die gestiegenen Kurse etwas günstiger Anleger, welche die Aktie bereits im Depot haben, sehen sich durch den Anstieg bestätigt. Welche Aktien sind die Favoriten für 2021? Lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport pünktlich zum Jahreswechsel die Favoriten unserer Redaktion. Einfach hier klicken.



