Wacker Chemie vorläufige Zahlen für 2020 vorgelegt, heute meldet der Münchener Konzern eine Übernahme. Man erwerbe 100 Prozent der Anteile des Pharma-Auftragsherstellers Genopis Inc. von Helixmith Co Ltd. und Medivate Partners LLC, beide aus Südkorea. Wacker Chemie zahl einen Kaufpreis von 39 Millionen Dollar, der durch erfolgsabhängige Zahlungen im Rahmen eines Earn-Out-Modells sich noch weiter erhöhen kann.

