SKODA ENYAQ iV bietet Design Selections im Stil moderner Wohnwelten und eine neue Angebotsstruktur

Mladá Boleslav (ots) - > Erstes SKODA Modell auf Basis des ModularenElektrifizierungsbaukastens (MEB) aus dem Volkswagen Konzern geht neue Wege> Konfiguration eines SKODA ENYAQ iV gelingt in nur sechs einfachen Schritten

Seite 2 ► Seite 1 von 3

> Kate?ina Vránová, Leiterin Colour & Trim Design bei SKODA AUTO und ihr KollegeStefan Webelhorst sprechen im Interview über nachhaltige Materialien underklären im Video die Auswahl des gewünschten InterieursSKODA AUTO nutzt den Einstieg in die Ära der Elektromobilität mit dem ENYAQ iVauch für die Einführung eines innovativen Interieurkonzepts und einerübersichtlichen neuen Angebotsstruktur: Das erste SKODA Modell auf Basis desModularen Elektrifizierungsbaukastens (MEB) aus dem Volkswagen Konzern bietet imInterieur individuelle Design Selections. Sie sind optional erhältlich,orientieren sich an modernen Wohnwelten und erweitern die bisherigenAusstattungslinien. Farben und Materialien sind perfekt aufeinander abgestimmt.Kate?ina Vránová, Leiterin Colour & Trim Design bei SKODA AUTO, und ihr KollegeStefan Webelhorst erläutern im folgenden Interview die Auswahl der vielennatürlichen, nachhaltig verarbeiteten oder recycelten Materialien unddemonstrieren im Video, wie leicht die Konfiguration des neuen SKODA ENYAQ iV inlediglich sechs Schritten gelingt.Das rein batterieelektrische SUV SKODA ENYAQ iV baut als erstes Serienmodell destschechischen Automobilherstellers auf dem Modularen Elektrifizierungsbaukasten(MEB) des Volkswagen Konzerns auf und kombiniert innovative Technologien miteiner progressiven und emotionalen Designsprache. Der ENYAQ iV rollt im SKODAStammwerk in Mladá Boleslav vom Band und wird damit als einziges MEB-Modell inEuropa außerhalb von Deutschland produziert. Neben dem lokal emissionsfreienAntrieb setzt SKODA AUTO ganzheitlich auf Nachhaltigkeit. Das unterstreichen beiden Design Selections ecoSuite und Lodge im Interieur etwa die Verwendung vonLeder, das ohne Chemikalien mit einem Extrakt aus den Blättern des Olivenbaumsgegerbt wird, oder die Bezüge aus einem Mix von Schurwolle und Polyester ausrecycelten PET-Flaschen.Die Materialkombination aus 60 Prozent aufbereitetem Polyester und 40 ProzentSchurwolle sorgt außerdem für ein angenehmes Sitzklima. Keine andere Faser kannso viel Feuchtigkeit absorbieren wie natürliche Wolle. Sie wirkt kühlend, istatmungsaktiv und filtert außerdem Schadstoffe und Gerüche aus der Umgebungsluft.Die verwendete Schurwolle wird unabhängig getestet und ist nach den strengenAnforderungen der Woolmark Company zertifiziert. Die Sitzbezüge tragen das LabelWool Blend Performance für Produkte, die zwischen 30 und 49,9 Prozent Schurwolle