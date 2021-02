Batteriehersteller BMZ Group ordert Warehouse Management System PSIwms / PSI-Software für Transparenz und termingerechte Produktionsversorgung

Berlin (ots) - Der Batteriehersteller BMZ Group hat die PSI Logistics GmbH mitder Lieferung des Warehouse Management Systems PSIwms beauftragt. Diesesoptimiert zukünftig die intralogistischen Prozesse bei der Lagerung undProduktionsversorgung.Für die hochtechnologische Produktion von Lithium-Ionen-Batterien betreibt dieBMZ Group am Stammsitz in Karlstein nahe Frankfurt am Main dreiProduktionseinheiten und ein zentrales Logistikzentrum mit 10.000Palettenstellplätzen. Die Produktionsver- und -entsorgung erfolgt mit sechsRoutenzügen über In-/Outbound-Bahnhöfe im Logistikzentrum und den dreiProduktionseinheiten.