JPMORGAN belässt Volvo B auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die B-Aktie von Volvo nach Zahlen zum Schlussquartal 2020 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 225 schwedische Kronen belassen. Der Anlagenbauer und Lkw-Produzent habe das vergangene Jahr stark abgeschlossen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2021 / 07:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2021 / 07:09 / GMT





