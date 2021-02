HAUCK & AUFHÄUSER belässt RATIONAL AG auf 'Sell'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Rational vor Zahlen von 460 auf 483 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Trotz der Situation in der Gastronomie dürfte der Großküchenhersteller ordentliche Zahlen für das vierte Quartal vorlegen, schrieb Analystin Alina Köhler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Bewertung der Aktie habe sich aber von der fundamentalen Lage gelöst./mf/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2021 / 08:27 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2021 / 08:27 / MEZ