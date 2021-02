GOLDMAN SACHS belässt SIEMENS AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Siemens nach dem erhöhten Ausblick auf "Buy" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Die Konsensschätzungen dürften sich nicht wesentlich ändern, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung./mf/agVeröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2021 / 07:03 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben