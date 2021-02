Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) -- DUH erzielt zum Schutz von Mietern und Käufern von Immobilien vor demOberlandesgericht Frankfurt Grundsatzentscheid zur korrekten Angabe desenergetischen Zustands von Immobilien- Große Immobilien-Franchisegeber können haftbar gemacht werden, wenn ihreFranchisenehmer in Immobilienanzeigen falsche Angaben zur energetischenQualität machen- Die für die Kontrolle eigentlich zuständigen Bundes- und Landesbehördenweigern sich weiterhin, diese für den Klimaschutz und den Geldbeutel desWohnungsmieters wichtigen Angaben zu kontrollieren und falsche oder fehlendeAngaben mit Geldbußen zu ahnden- Angesichts massiver Verstöße durch Immobilienmakler kündigt die DUH weiterestichprobenhafte Kontrollen von Immobilienwerbung anIm Rechtsstreit zwischen der Deutschen Umwelthilfe (DUH) und dem Unternehmen vonPoll Immobilien stellt das Oberlandesgericht Frankfurt klar: Franchisegeber wievon Poll Immobilien haften rechtlich für das Fehlen vorgeschriebenerPflichtangaben über den energetischen Zustand einer Immobilie in Anzeigen - auchwenn diese von ihren vertraglich gebundenen Franchisenehmern veröffentlichtwerden. Dazu gehören Angaben zum Baujahr, zur Art des Energieausweises, zumEnergieverbrauch, zur Heizungsart und zur Effizienzklasse eines Gebäudes. BeiVerstößen können Verbraucherinnen und Verbraucher demnach auch dasFranchise-Unternehmen direkt belangen und nicht nur die einzelnen alsImmobilienmakler tätigen Franchisenehmer.Dazu Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH: "Das ist ein gutes undwichtiges Urteil für den Klima- und den Verbraucherschutz. Die zum Teilbundesweit über Einzelmakler auftretenden großen Immobilienfirmen können sichzukünftig nicht mehr vor der Verantwortung drücken. Sie sind auch bei falschenoder fehlenden Angaben zum energetischen Zustand der Immobilie direkt haftbar.Gerade besonders günstig angebotene Immobilien sind oft in einem energetischmiserablen Zustand und verursachen hohe monatliche Heiz- bzw.Klimatisierungskosten. Miet- und Kaufentscheidungen im Immobilienbereich sindlangfristige Investitionsentscheidungen mit hohen Folgekosten. Verbraucher habendaher ein Recht auf frühzeitige und vollständige Information."Mehrere bei von Poll Immobilien als Franchisenehmer tätige Immobilienmaklerbewarben in 2017 und 2018 Kauf- und Mietobjekte und führten in den Anzeigennicht alle nach dem Gebäudeenergiegesetz erforderlichen Angaben an. Die von denjeweiligen Franchisenehmern geschalteten Anzeigen waren unter anderem mit demFirmenlogo des Franchisegebers bebildert. Für den Verbraucher entstand so der