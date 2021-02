Die erste randomisierte klinische Studie ihrer Art, die in der Fachzeitschrift „The Lancet Infectious Diseases" veröffentlicht wurde, skizziert einen möglichen neuen Standard für periphere IV-Katheter

- Die Verwendung von 2 % CHG 70 % IPA als steriles Hautantiseptikum für den Einmalgebrauch reduzierte das Risiko infektiöser Komplikationen (Katheterbesiedlung und lokale Infektion) um 92 % im Vergleich zu 5 % Povidon-Jod (PVI) 69% Ethanol

FRANKLIN LAKES, New Jersey, 3. Februar 2021 /PRNewswire/ -- BD (Becton, Dickinson and Company) (NYSE: BDX), ein weltweit führendes Medizintechnikunternehmen, gab heute bekannt, dass neue klinische Daten robuste Beweise dafür liefern, dass die Verwendung einer Lösung für die Gefäßversorgung dazu beitragen kann, die Ergebnisse für Patienten zu verbessern, die periphere intravenöse Katheter (PIVC) benötigen.

Die Ergebnisse der CLEAN3-Studie1, veröffentlicht in The Lancet Infectious Diseases, zeigten, dass die Verwendung der BD-Gefäßpflegelösung im Vergleich zur Standardgruppe zu weniger PIVC-Ausfällen führte (34,8 % vs. 47,5 %) und die mediane Zeit zwischen Kathetereinführung und Ausfall verlängerte (50,4 Stunden vs. 30,0 Stunden). PIVC-Versagen wurde definiert als jede vorzeitige Entfernung des PIVC vor Ende der Behandlung - außer zum routinemäßigen Austausch - und umfasste Phlebitis, Infiltration, Okklusion, Dislodgment, lokale Infektion und katheterbedingte Blutstrominfektion (je nachdem, was zuerst auftrat).

Die CLEAN3-Studie untersuchte auch Hautantiseptika mit 2 % Chlorhexidin-Gluconat (CHG) 70 % Isopropylalkohol (IPA) zum einmaligen Gebrauch mit einem sterilen Applikator im Vergleich zu 5 % Povidon-Iod (PVI) 69 % Ethanol, das mit steriler Gaze aufgetragen wurde, um infektiöse Komplikationen im Zusammenhang mit der Verwendung von PIVCs (Katheterkolonisation) zu verhindern: 0,9 % vs. 16,9 %, jeweils; lokale Infektion: 0 % bzw. 1,2 %.

Die Studie, an der ca. 1.000 Patienten aus neun verschiedenen medizinischen Abteilungen innerhalb eines einzigen Universitätskrankenhauses (Universitätsklinikum Poitiers, Frankreich) teilnahmen, bewertete die PIVC-Fehlerraten durch den Vergleich der BD-Gefäßpflegelösung für PIVCs, die ein integriertes PIVC (BD Nexiva) umfasste, einen nadelfreien Konnektor mit positiver Verdrängung (BD MaxZero), eine Desinfektionskappe (BD PureHub) und eine sterile, vorgefüllte Spülspritze (BD PosiFlush) - mit einer Standardgruppe verglichen, die ein gerades Sicherheits-PIVC (BD Insyte Autoguard BC Winged) und einen Dreiwegehahn mit Verlängerungsset umfasste; die PIVCs wurden kontinuierlich mit Kochsalzlösung oder polyionischer Lösung infundiert, durch Schwerkraft.