EQS Group baut Europa-Aktivitäten aus

Die EQS Group expandiert auf dem europäischen Markt. In Italien und Spanien will man mit zukünftigen Büros in Mailand und Madrid vertreten sein. „Zudem wurden in den vergangenen Monaten die Vertriebs- und Marketingteams an allen bestehenden Standorten ausgebaut", teilt das Unternehmen am Mittwoch mit. Außerhalb Deutschlands ist der RegTech-Anbieter bereits in London, Paris und Zürich vertreten.Das Unternehmen erwartet ...

