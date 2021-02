Börsengang von Auto1 – Attraktives Geschäftsmodell sucht Käufer

Auto1 will an die Börse.Die Aktien werden voraussichtlich am oberen Teil der Preisspanne bei 38 Euro angeboten.

Auto1 will an die Börse.Die Aktien werden voraussichtlich am oberen Teil der Preisspanne bei 38 Euro angeboten. Der Trend zum Online-Shopping nimmt immer mehr zu. Mittlerweile lassen sich die Bundesbürger fast alles nach Hause liefern. Warum nicht auch Autos? Davon will das Berliner Start-Up Auto 1 profitieren und bereitet seinen Börsengang vor. Lesen Sie hier die gesamte Analyse: https://www.cmcmarkets.com/de-de/nachrichten-und-analysen/boersengang- ...

Diesen Artikel teilen