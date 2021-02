FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt bleiben zuversichtlich gestimmt. Für den Dax ging es am Mittwochnachmittag um rund ein halbes Prozent auf 13 909 Punkte nach oben. Der Leitindex war im frühen Handel nur knapp an der runden Marke von 14 000 Punkten gescheitert. Damit bahnt sich der dritte Handelstag in Folge mit Gewinnen an, seit Wochenbeginn beträgt das Plus des Dax 3,5 Prozent. In der Vorwoche war der Dax deutlich unter Druck geraten.

Ein Belastungsfaktor der Vorwoche, das Gezerre zwischen professionellen Hedgefonds und in sozialen Netzwerken mehr oder weniger organisierten Privat-Tradern, wird von Börsianern immer weniger als Bedrohung für die Märkte als solche wahrgenommen. Der spekulative Grabenkrieg hatte einen Hedgefonds in Schieflage gebracht und für enorme Kursausschläge einzelner Aktien gesorgt.