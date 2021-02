Die Wirtschafts- und Politikberatung Berlin Global Advisors steigt mit ehemaligem Thyssenkrupp-Vorstand in neue Kompetenzfelder und Märkte ein (FOTO)

Berlin (ots) -- Dr. Donatus Kaufmann, langjähriger Vorstand von Thyssenkrupp , tritt zum 3.Februar 2021 als Senior Partner in das Führungsteam von Berlin Global Advisors(BGA) ein- Renommierte Strategieberatung für Wirtschaft und Politik erschließt mitDonatus Kaufmann zukunftsweisende Kompetenzfelder wie strategischeTransformation, M&A- und IPO-Begleitung sowie Innovationsmanagement & HighTech-Förderung- BGA positioniert sich als strategisches Beratungshaus mit einem holistischenBeratungsansatz an der Schnittstelle von internationaler Politik, Unternehmenund KapitalmarktDie etablierte Strategieberatung für Wirtschaft und Politik, Berlin GlobalAdvisors (BGA), geht in die Offensive und erweitert seine strategischeBeratungskompetenz zum 3. Februar 2021 mit dem langjährigen DAX-30 Vorstand Dr.Donatus Kaufmann (58) als Senior Partner. Kaufmann verfügt über eineaußerordentliche Erfahrungsbreite über Branchen, Themenfelder und Regionenhinweg. Er wird das Beratungsspektrum von BGA um die Felder strategischeTransformationsberatung,

M&A-, IPO- und FDI-Advisory, Innovations- & High Tech-Beratung sowiestrategische Risikosteuerung erweitern. Zusammen mit dem Gründer und ManagingPartner Jan-Friedrich Kallmorgen (50) und dem Senior Partner Ralf Welt (59) wirder künftig BGA zu einer international agierenden Strategie- und GovernmentAffairs-Beratung ausbauen und zudem das neue BGA-Büro in Düsseldorf leiten. ImSommer 2020 hatte sich BGA bereits mit dem langjährigen Botschafter derBundesrepublik Deutschland in Russland, Rüdiger von Fritsch, verstärkt und zudemein Team in Brüssel aufgebaut."Den Mandanten sind unternehmerisches Denken, ein gesamthafter Blick über denTellerrand hinaus sowie herausragende Kompetenz und Erfahrung auf Augenhöhewichtig. Genau das decken wir ab", ist Jan-Friedrich Kallmorgen überzeugt."Donatus Kaufmann ist wichtiger Eckpfeiler und Treiber dieser Ausrichtung", soKallmorgen weiter. "Berlin Global Advisors strategisch weiterzuentwickeln und zueinem der Marktführer in seinen strategischen Beratungsfeldern zu machen, istdie unternehmerische Ambition, die mich reizt", gibt sich Donatus Kaufmannangriffslustig. "Die Ausgangsbasis ist hervorragend: Ein agilesinterdisziplinäres Team dieser Qualität mit langjähriger Erfahrung an denentscheidenden Schaltstellen in Unternehmen, Politik und Kapitalmarkt ist sovermutlich einmalig", so Kaufmann weiter.Holistisches Beratungsangebot für eine sich ständig verändernde WeltBerlin Global Advisors versteht sich als High-end-Strategieberater für