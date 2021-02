Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

INDEPENDENT RESEARCH belässt FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA auf 'Kaufen' Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für FMC nach einem pessimistischen Ausblick des Dialysespezialisten von 84 auf 76 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Tobias Gottschalt reduzierte in einer am …