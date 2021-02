UBS belässt AB Inbev auf 'Neutral'

Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Nik Oliver

Analysiertes Unternehmen: AB Inbev

Aktieneinstufung neu: neutral

Aktieneinstufung alt: neutral

Kursziel neu: 57

Kursziel alt: 57

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat AB Inbev vor Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Seine Schätzungen für das organische Umsatzwachstum sowie das operative Ergebnis (Ebitda) im Schlussquartal 2020 lägen unter der vom Brauereikonzern veröffentlichten Konsensschätzungen, schrieb Analyst Nik Oliver in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dagegen gehe er bei der operativen Ergebnisentwicklung aus eigener Kraft anders als die Konsensschätzung von einem einprozentigen Wachstum aus. Mit Blick auf die Umsatzaussichten sei er nun positiver gestimmt, liege aber für die Margen in den Jahren 2021 und 2022 unter den Markrterwartungen./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2021 / 12:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2021 / 12:52 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.