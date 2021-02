Foto: finanzbusiness Revolut baut Büros um und führt das "hybride" Homeoffice ein Nachrichtenquelle: Finanz Business 35 | 0 | 0 03.02.2021, 14:50 | In einer Umfrage sagten 98 Prozent der Mitarbeiter, sich gut und schnell an das Remote Work angepasst zu haben. Nun plant das Fintech den Umbau von Büros. Der wird in Berlin aber erst Ende des Jahres angeschlossen sein, wie FinanzBusiness erfuhr.

