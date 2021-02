Dorsch Gruppe wählt Deltek als ERP-Partner für alle Standorte weltweit

DÜSSELDORF, Deutschland, 3. February 2021 /PRNewswire/ -- Deltek, der führende, international tätige Anbieter von Software und Lösungen für projektbasierte Unternehmen, gab heute bekannt, dass die Dorsch Gruppe sich für Deltek als ERP-Partner für alle Standorte weltweit entschieden hat. Dorsch ist ein international angesehener und innovativer Consulting- und Engineering-Partner für industrielle Kunden, private Investoren und öffentliche Institutionen. Mit der Umstellung auf die einheitliche ERP-Lösung von Deltek kann Dorsch seine Plattform entsprechend dem Wachstum des Unternehmens skalieren und in Echtzeit Informationen zu Projekten in allen Unternehmensbereichen gewinnen.

Mit dem Unternehmenssitz in Deutschland und rund 2000 Mitarbeitern im Mittleren Osten, Indien, Thailand und Afrika ist Dorsch einer der größten, unabhängigen Planungs-, Consulting- und Engineering-Partner für industrielle Kunden, private Investoren und öffentliche Institutionen. Das zuvor von Dorsch genutzte ERP-System war fragmentiert und erlaubte einen nur sehr eingeschränkten Informations- und Datenaustausch zwischen dem Projekt- und dem Finanzmanagement. Für sein komplexes, weltweites Geschäft muss Dorsch allerdings die Finanzen verschiedener Unternehmen der Gruppe in unterschiedlichen Währungen steuern und global allen Mitarbeitern – jederzeit und einfach – exakte und aktuelle Informationen zur Verfügung stellen. Dorsch suchte intensiv nach einem geeigneten Partner und System und gab schließlich Deltek den Vorzug gegenüber zahlreichen anderen ERP-Anbietern.

„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Dorsch. Mit unserer Technologie wird die Dorsch Gruppe umfassende Informationen und Einblicke in ihre Projekte gewinnen und sie präzise steuern können. Bei der Entwicklung unserer Lösungen orientieren wir uns stets am Bedarf der Anwender. Wir ermöglichen ihnen eine lückenlose, effiziente und skalierbare Überwachung ihrer Prozesse. Mit der Installation von Deltek Projekt-ERP in der Cloud erhält Dorsch die Echtzeit-Daten, die das Unternehmen für seine Finanzen und Projekte benötigt. Es kann damit agiler und effizienter arbeiten und seine Wachstumsziele besser erreichen", sagte Neil Davidson, Regional Vice President bei Deltek. „Wir heißen Dorsch in der Deltek Project Nation willkommen und arbeiten eng mit dem Unternehmen zusammen, um den Übergang von dem existierenden ERP-System zu Deltek abzuschließen. So kann Dorsch seine Mission voranbringen und die Erwartungen seiner Kunden auf der ganzen Welt erfüllen."

„Im Jahr 2020 haben wir im Rahmen unserer Digitalisierungsstrategie die von uns eingesetzten Systeme genau analysiert, um sicherzustellen, dass sie zentral aufgestellt und so flexibel sind, dass unsere Mitarbeiter von überall auf der Welt zu jeder Zeit damit arbeiten können. Bei unserer Suche nach einem geeigneten Partner ließ Deltek sämtliche Mitbewerber hinter sich und beeindruckte uns neben ihrer demonstrierten Branchenexpertise mit erfolgreich durchgeführten Projekten in Consulting- und Engineering-Unternehmen auf der ganzen Welt", sagte Andreas Schweinar, Geschäftsführer der Dorsch Gruppe.

Über die Dorsch Gruppe

Seit 70 Jahren ist Dorsch ein angesehener und innovativer Consulting- und Engineering-Partner für industrielle Kunden, private Investoren und öffentliche Institutionen. Mit etwa 2.000 Mitarbeitern zählt die Dorsch Gruppe zu den größten unabhängigen Planungs- und Beratungskonzernen Deutschlands und ist international mit mehreren Niederlassungen und einer Vielzahl an Büros in mehr als 40 Ländern vertreten. Das Leistungsspektrum umfasst die Fachgebiete Flughäfen, Verkehr & Infrastruktur, Wasser & Umwelt, Hoch- und Städtebau, Öl & Gas, Entwicklungszusammenarbeit sowie Asset Management.

Über Deltek

Bessere Software bedeutet bessere Projekte. Deltek ist der weltweit führende Anbieter von Unternehmenssoftware und Informationslösungen für projektbasierte Unternehmen. Mehr als 30.000 Unternehmen und Millionen von Benutzern in über 80 Ländern weltweit verlassen sich auf Deltek, um von unerreichten Möglichkeiten bei Projektanalyse, -management und -kooperation zu profitieren. Unsere branchenorientierte Kompetenz führt Projekte zum Erfolg und unterstützt Unternehmen, eine Leistung zu erreichen, die Produktivität und Umsätze maximiert. www.deltek.com/de-de/

