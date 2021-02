Die NAGA Group meldet einen neuen Spitzenwert für das monatliche Handelsvolumen. Auf der Plattform naga.com sei im Januar mit einem Handelsvolumen von 18,5 Milliarden Euro ein neuer Monatsrekord aufgestellt worden, so das Hamburger Unternehmen am Mittwoch. Die Gesellschaft reiht sich damit in die Meldungen anderer Finanzdienstleister ein, bei denen im Januar die Zahlen für Kundenaufträge und Handelsvolumen explodierten. Den ...