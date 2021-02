GameStop nur die Spitze des Eisbergs: Ostrum AM Stratege sieht Stabilität des Finanzsystems in Gefahr

Botte: „GameStop ist nur die Spitze des Eisbergs. Wachstumswerte, die an der NYSE am meisten geshortet werden, haben ihren Börsenwert im letzten Jahr mehr als verdoppelt. Und jene US-Technologiewerte, die Verluste machen, haben ihre Aktienkurse in 2020 nach Jahren des Seitwärtshandels sogar vervierfacht. Die Exzesse sind also offensichtlich.

Die Margen- und Sicherheitsanforderungen werden erhöht werden, da die Nettomargenverschuldung wieder auf den Stand von März 2020 angestiegen ist. Die Clearinghäuser (CCPs) haben bereits Änderungen eingeleitet. In Europa ist die Möglichkeit, Aktien leerzuverkaufen, zwar besser reguliert, aber die kürzliche Outperformance der europäischen Immobilienaktien scheint darauf zurückzuführen zu sein, dass Investmentfonds ihre Leerverkäufe aus Angst vor einem spekulativen Anstieg der Aktienkurse zurückkaufen.