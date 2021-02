Von Willis Towers Watson: Quoniam ernennt neuen CEO

Nigel Cresswell verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Asset Management sowie im Investment Banking und ist aktuell als Mitglied der deutschen Geschäftsführung und des Investments EMEA Executive Committee bei Willis Towers Watson verantwortlich für das Investment in Kontinentaleuropa. Der Aktuar und CFA Charterholder war mehr als 12 Jahre in verschiedenen Funktionen für das Unternehmen tätig und hat das Geschäft mit den Schwerpunkten Asset Liability Management, Corporate Finance, Investitionen und Asset Allocation ausgebaut.

Als Pensions-Experte verantwortete er zuvor unter anderem bei Morgan Stanley den Bereich DACH pensions sowie bei MSCIBarra die Betreuung großer europäischer Asset Owner. Er begann seine Karriere als Berater bei Towers Perrin in London. Nigel Cresswell schloss sein Studium der Mathematik an der University of Warwick ab und ist Mitglied der Deutschen Aktuarvereinigung.

Nikolaus Sillem, aktueller CEO und Managing Partner, wird sein aktives berufliches Engagement nach mehr als 23 Jahren Tätigkeit im genossenschaftlichen Sektor neu ausrichten und sich unter anderem vermehrt seinem privaten sozialen Engagement widmen.