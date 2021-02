Wheels Up, die führende Marke in der Privatluftfahrt, gibt Pläne bekannt, über eine SPAC-Fusion mit der Aspirational Consumer Lifestyle Corp. an die Börse zu gehen.

Seite 2 ► Seite 1 von 7

New York (ots/PRNewswire) -- Mit seiner technologiegestützten Plattform demokratisiert Wheels Up dieprivate Luftfahrt, erweitert den Zielmarkt macht die private LuftfahrtMillionen von Verbrauchern zugänglich- Mit dem End-to-End-Ansatz für die private Luftfahrt und derunternehmenseigenen Technologie verbindet der Wheels Up-Marketplace dieFlugkunden mit einer der branchenweit größten Auswahl an Privatflugzeugen- Die Transaktion wird es Wheels Up ermöglichen, das Wachstum und dieMarktdurchdringung zu beschleunigen, in angrenzende Lifestyle- undVerbraucherdienstleistungen zu investieren, um die Plattform zu ergänzen, unddie weltweite Expansion voranzutreiben- Die Transaktion bewertet Wheels Up mit einem Unternehmenswert von 2,1Milliarden USD und wird voraussichtlich bis zu 790 Millionen USD anGeldmitteln einbringen, einschließlich einer PIPE-Transaktion von 550Millionen USD und bis zu 240 Millionen USD an Geldmitteln, die sich auf demTreuhandkonto der Aspirational Consumer Lifestyle Corp. befinden- Zu den PIPE-Investoren zählen unter anderem T. Rowe Price, Fidelity, FranklinAdvisors, Durable Capital, HG Vora Capital Management, Third Point, LuxorCapital und Monashee- Die Transaktion wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2021 abgeschlossen,wobei die bestehenden Aktionäre von Wheels Up 100 Prozent ihres Eigenkapitalsin das zusammengeführte Unternehmen einbringen, das an der New Yorker Börseunter dem Symbol "UP" notiert wirdWheels Up Partners Holdings LLC ("Wheels Up" oder das "Unternehmen"), dieführende Marke in der privaten Luftfahrt, hat eine endgültige Vereinbarung zumBörsengang mittels einer Fusion mit der Zweckgesellschaft Aspirational ConsumerLifestyle Corp. ("Aspirational") (NYSE: ASPL) getroffen. Die Transaktionbewertet Wheels Up mit einem Unternehmenswert von 2,1 Milliarden USD. Gründerund Leiter von Aspirational ist ein Zusammenschluss aus erfahrenenVerbraucherinvestoren, darunter der Vorsitzende und Chief Executive Officer RaviThakran, Private Equity-Veteran und ehemaliger Konzernvorsitzender von LVMHAsia. Darüber hinaus ist L Catterton, die weltweit größtePrivatkapitalgesellschaft, ein Minderheitsaktionär. Nach Abschluss derTransaktion wird Wheels Up die erste private Luftfahrtplattform sein, die an derNew Yorker Börse (NYSE: UP) notiert ist.Wheels Up-ÜbersichtWheels Up bringt Flugkunden mit Privatflugzeugen - und untereinander - inKontakt und bietet ihnen so eine außergewöhnliche und individuelle Erfahrung.Seine technologiefähige Marktplatz-Plattform wird es Wheels Up ermöglichen, diesim globalen Maßstab zu tun und die private Luftfahrtindustrie zu