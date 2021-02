DS 4 lässt die Hüllen fallen - Erste Bilder des neuen Premium Kompaktklasse Modells (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 6

Rüsselsheim (ots) -- Enthüllung: DS Automobiles zeigt erste Bilder des neuen DS 4- Drei Gesichter: DS 4 kommt in den Versionen DS 4, DS 4 Cross und DS 4Performance Line- Zusammenspiel: Pariser Luxus Savoir-Faire wird mit Technologien der Zukunftkombiniert- Das Beste aus zwei Welten: Deutsche Präzisionsarbeit trifft auf Pariser LuxusDS Automobiles präsentiert erste Bilder und Informationen des neuen Modells -dem DS 4. Das Kompaktklasse-Modell steht für eine neue Generation PariserAvant-Garde und folgt als viertes eigenständiges Modell der Marke auf den DS 7Crossback (https://www.dsautomobiles.de/modelle/ds-7-crossback/design.html) ,den DS 3 Crossback(https://www.dsautomobiles.de/modelle/ds-3-crossback/design.html?pid=20082) undden DS 9 (https://www.dsautomobiles.de/modelle/ds-9/design.html?pid=27165) . Imstrategisch wichtigen C-Premium-Segment sorgt der DS 4 in den drei Versionen DS4, DS 4 Cross und DS 4 Performance Line für zahlreiche Innovationen. Mit seinenbesonderen Proportionen und dem puristischen Innendesign kombiniert die neueKreation der Premium-Marke Pariser Handwerkskunst und fortschrittlichsteTechnologien. Es ist das erste in Deutschland gebaute DS-Modell und entsteht aufeiner Weiterentwicklung der EMP2-Plattform. Der DS 4 ist damit "Designed inParis, Made in Germany" und verkörpert die perfekte Symbiose aus deutscherPräzisionsarbeit und Pariser Luxus Savoir-Faire. Der Marktstart des DS 4 ist fürEnde des Jahres geplant.DS Automobiles verzeichnet weltweit wachsende Marktanteile. Mit der Enthüllungdes DS 4 treibt die Premium-Marke nun ihre Entwicklung weiter voran. Der DS 4wird in Rüsselsheim gebaut und vereint deutsche Präzision und die besondereExpertise von DS Automobiles in puncto Pariser Luxus Savoir-Faire - "Designed inParis, Made in Germany". Im C-Premium-Segment hebt sich das vierte eigenständigeModell der Pariser Marke insbesondere durch die Kombination von Raffinesse undhochmodernen Technologien ab. Mit den drei Versionen - DS 4, DS 4 Cross und DS 4Performance Line - richtet sich das neue Modell sowohl an Fans klassischerKompaktlimousinen als auch an Liebhaber attraktiver SUV-Coupés."Der DS 4 wurde konzipiert, um die Silhouette des Premium-C-Segments neu zudefinieren. Er richtet sich an Kunden, die von zwei Fahrzeugarten angezogenwerden: dem aufstrebenden Coupé-SUV und der traditionellen Kompaktlimousine.Während der gesamten Designphase hat die Idee, diese beiden Segmenteanzusprechen, unsere Entscheidungen bestimmt." Marion David - Direktorin