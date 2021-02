Hannover (ots) - Auf der HANNOVER MESSE Press Preview-Veranstaltung präsentierte

Huawei seinen Entwicklungsschwerpunkt für 2021: Erweiterung und Integration

digitaler Lösungen für die Fertigungs- und Logistikbranche, um die industrielle

Transformation durch Wireless-, KI- und weitere führende IKT-Technologien zu

beschleunigen.



Mit seinem Angebot an innovativen und praxisbewährten Technologien, Plattformen

und Diensten wird Huawei eng mit Industriepartnern zusammenarbeiten, um die

digitale Transformation entlang der gesamten Lieferkette zu realisieren.





Huawei plant, dies mit einer Reihe intelligenter Lösungen zu unterstützen, diejederzeit und überall verfügbare Konnektivität, Edge-Computing, Cloud und KIkombinieren. Für jeden Sektor und Anwendungsfall werden so spezifischeLösungspakete bereitgestellt. Huawei wird diese Lösungen seinenIndustriepartnern auf der HANNOVER MESSE unter dem Generalthema "IndustrielleTransformation durch All Wireless und KI beschleunigen" vorstellen.Nach der Präsentation von Huawei auf der HANNOVER MESSE Press Preview sagte Dr.Cesim Demir, CTO Manufacturing Industry der Huawei Enterprise Business GroupWesteuropa: "Die letzten Jahre waren geprägt von Pilotprojekten für den Einsatzdigitaler Lösungen in der Fertigung. Bei diesen Projekten hat sich gezeigt, dassdiese Lösungen tiefgreifende Verbesserungen ermöglichen und den Kunden einenMehrwert bieten. Upscaling sowie die vollständige Integration in bestehendeProzesse werden in diesem und den nächsten Jahren wichtig sein, um dieWettbewerbsfähigkeit in der internationalen Fertigungsindustriesicherzustellen."Technologieangebot von Huawei für 2021 vorgestelltDie HANNOVER MESSE, die weltweit führende Fachmesse für Industrietechnologie,findet dieses Jahr im Online-Format statt. Die Digital Preview wurde bereitsjetzt durchgeführt, während die vollständige Online-Messe vom 12. bis 16. Aprilveranstaltet wird.Huawei hat bekannt gegeben, worauf sich seine Präsenz bei der Veranstaltung imApril konzentrieren wird: eine Reihe kuratierter Flagship-Angebote zurUnterstützung von agiler Forschung und Entwicklung, intelligenten Fabriken,Enterprise Intelligence (EI), Integration von Vertrieb und Betrieb sowieintelligenten Diensten.- Mit Technologien wie 5G, Wi-Fi 6 und RFID sowie anderen Wireless-Technologienstellt Huawei ein All-in-One-Angebot an intelligenten Lösungen für Lager- undLogistikbetriebe zur Verfügung. Mit der Technologie von Huawei könnenUnternehmen Geschäftsprozesse durchgängig verwalten und erfassen. DieÜbersicht, die Zusammenarbeit und das Potenzial zur Ermittlung betrieblicher