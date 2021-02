SoftIron ernennt Veteran 'Channel Chief' Phil Crocker zum VP Business Development & Channel

Bellevue, Washington (ots/PRNewswire) - SoftIron bereitet sich darauf vor, Open

Source Software-Defined Storage der Unternehmensklasse für den Channel

bereitzustellen



SoftIron Ltd., der führende Anbieter von zielgerichteten und

leistungsoptimierten Lösungen für Rechenzentren, gab heute mit der Ernennung des

fünffachen "CRN Channel Chief" Phil Crocker zum VP Business Development and

Channel einen spannenden neuen Meilenstein für das Unternehmen bekannt. Crocker

hat die Aufgabe, das wachsende Business-Development-Team des Unternehmens zu

leiten und das Channel-Partner-Programm mit Fokus auf HyperDrive®, SoftIrons

Flaggschiff der Open-Source-basierten, softwaredefinierten Speicherlösung,

auszubauen.





"Wir stehen als Branche an einem Wendepunkt, da Unternehmen überlegen, wie sieihren Rechenzentrumsbetrieb skalieren, und SoftIron liefert innovative Lösungen,die sie in den Fahrersitz bringen", sagte Phil Straw, CEO von SoftIron. "DerZugang von Phil Crocker, einer bewährten Führungspersönlichkeit, die enormerfolgreiche Partnerprogramme aufgebaut hat, ist ein echter Segen für SoftIron.Wir erfinden neu, was möglich ist - nicht nur in Bezug auf die Leistung vonAppliances für Rechenzentren, sondern auch in Bezug auf den Ansatz derOperationalisierung von Open-Source-Lösungen, die unsere Kunden befähigen. Mitdem Beitritt von Phil Crocker zu SoftIron haben wir einen der hellsten Köpfe inder Branche und ich glaube fest an seine Fähigkeit, die Vorteile, die SoftIronmit seinem aufgabenspezifischen Hardware-Ansatz für unsere Partner und Kundengeschaffen hat, weiter voranzutreiben.""SoftIron verändert das Paradigma der Datenspeicherung und hat die Art undWeise, wie Rechenzentrums-Appliances entwickelt und hergestellt werden, vomQuellcode aufwärts neu erfunden", sagt Phil Crocker, neu ernannter VicePresident of Business Development and Channel bei SoftIron. "Als Herausfordererin der Branche der Rechenzentrums-Appliances legt SoftIron großen Wert darauf,strategisch zu sein. Wir spielen das lange Spiel und sind darauf fokussiert, ausjeder Entscheidung den größtmöglichen Nutzen zu ziehen. Ein Ansatz, der denNutzen jedes einzelnen Gewinns maximiert, ist die Art und Weise, wie wir unsereVertriebsorganisation und unsere Channel-Strategie aufbauen werden, bei derhandverlesene Partner im Mittelpunkt stehen werden. Ich bin zuversichtlich, dassunsere Channel-Partner, wenn sie das gesamte Spektrum des Pakets verstehen, dasSoftIron ihnen und ihren Kunden bietet, uns als wichtiges Bindeglied in ihrem