Dachwikifolio schnell wieder zurück in der Erfolgsspur

Mit einem Wochenplus von 1,8% hat unser Dachwikifolio PLATOW Best Trader Selection die Verluste der Vorwoche mehr als wettmachen können. Bei einem Indexstand von gut 141 Euro liegen wir im Bereich des kürzlich markierten Allzeithochs. Seit dem Jahreswechsel konnten unsere Trader unter dem Strich ein Kursplus von bislang 5,7% (DAX +1,3%) erwirtschaften. Unsere Outperformance seit dem Start Ende 2015 beträgt insgesamt damit 18,7 Prozentpunkte.

Bei den einzelnen Depotwerten sehen wir diesmal gleich sieben wikifolios mit einem Zuwachs von mehr als 4% seit der vergangenen Ausgabe. Ganz oben im Wochen-Ranking steht erneut das wikifolio All in One von Jürgen Kraus mit einem Plus von 9,0%. Damit summiert sich der Kursanstieg seit Ende 2020 auf 19,8%. Die ihre Handlungen mittlerweile wöchentlich kommentierenden Trader hatten das Depot Ende Januar kräftig umgebaut, was sich direkt ausgezahlt hat.