ROUNDUP 2 Auto-Neuzulassungen brechen im Januar um fast ein Drittel ein In Deutschland sind im ersten Monat des neuen Jahres 169 754 Autos neu zugelassen worden. Das waren rund 31 Prozent weniger als im Januar des Vorjahres, wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) am Mittwoch mitteilte. Zum einen seien die Autohäuser in der …