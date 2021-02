Das neue EU-Energielabel (FOTO)

Berlin (ots) - Seit über 20 Jahren ist das EU-Energielabel eine wichtige Hilfe

beim Kauf zahlreicher elektrischer und elektronischer Produkte. Mit neuem Design

und aktualisierter Klassifizierung geht der Klassiker in eine neue Runde.



- Am 1. März 2021 beginnt die offizielle Umstellung auf das neue

EU-Energielabel.

- Die Umstellung dauert bis zum 18. März 2021.

- Die Umstellung gilt für die ersten Produktgruppen mit den neuen

Energieeffizienzklassen von A bis G.

- Eine Neuheit auf dem Label ist der QR-Code. Verbraucherinnen und Verbraucher

können damit online zu weiteren Informationen in einer europäischen

Produktdatenbank EPREL (European Product Database for Energy Labelling)

gelangen.









Technische Innovationen haben dazu geführt, dass sich bei vielen Produktgruppen

(zum Beispiel Waschmaschinen, Geschirrspüler und Kühlgeräte) die Geräte in den

obersten Effizienzklassen A+ bis A+++ häufen. Gleichzeitig bleiben die unteren

Klassen unbesetzt. Im Jahr 2017 waren zum Beispiel bereits 90 % der verkauften

Kühlgeräte und Waschmaschinen in den höchsten Effizienzklassen A+, A++ oder A+++

ausgewiesen, 2006 waren noch circa zwei Drittel der Geräte in der Klasse A

verortet.



Das erschwert Verbraucherinnen und Verbrauchern eine klare Einordnung und

Unterscheidung. Das Energielabel hat damit zunehmend seine Funktion als Hilfe

beim Kauf eingebüßt.



Zentrale Neuerung sind die aktualisierten Klassengrenzen, die künftig wieder die

Klassen A bis G umfassen werden. Die oberste Effizienzklasse A soll dabei

zunächst frei bleiben. So gibt es Spielraum für weitere technische Fortschritte

und einen zusätzlichen Anreiz für Hersteller.



